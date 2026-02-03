美參院軍委會主席點名藍白「感到失望」 網怒轟：欠的武器先交貨

總統賴清德提出的8年1.25兆國防特別預算，在藍白黨團聯手下，已10度封殺擱置，美國聯邦參議院軍事委員會主席韋克爾（Roger Wicker）3日罕見發文，稱對藍白聯手封殺軍購預算「感到很失望」。相關新聞一出，引發網友熱烈討論，不少人要求「到底交貨了沒」、「先把欠的武器交了再說」、「這種腐敗低效的預算執行力，國會本來就該嚴審」。

美國參議院軍事委員會的共和黨籍主席威克Roger Wicker。（圖／AP）

韋克爾在社群平台X發文，「看到台灣立法院的在野黨，如此大幅削減賴總統的國防預算，我感到很失望」。

廣告 廣告

威克的言論在PTT引發網友熱烈討論和回應。（圖／翻攝自PTT）

韋克爾接著提到，最初的提案旨在協助急需的武器系統，台灣立法院應該重新思考，尤其是在中國威脅日益加劇的情況下。

威克的言論在PTT引發網友熱烈討論和回應。（圖／翻攝自PTT）

相關消息一出，被轉發到PTT八卦版，引發網友們熱烈討論；有網友質疑，「介入他國內政，現在美國把自己當老大了？」、「又花了多少錢請講話了」、「就先問一句，到底交貨了沒有啦？」、「先把欠的武器交了再來說」、「不出貨我們也很失望啦」、「超好笑，第一次看到不罵執政黨怪在野黨」、「翻譯：居然敢不給錢，很失望」、「阻止民進黨繼續掏空台灣的計畫，當然失望」、「笑了，美國要不要看看民進黨是怎麼花軍事預算的：一瓶水120元，一張椅子5萬元；中間有多少錢進了綠友友的口袋？這種腐敗低效的預算執行力，國會本來就該嚴審」。

延伸閱讀

民眾黨版軍購條例付委 政院示警後遺症：嚴重影響台灣永續戰力

總預算152天未付委、軍購條例10度封殺 賴清德：勿讓政黨利益凌駕國家發展

民眾黨自提軍購條例 國防部4點批評：以政治宣示取代專業審查