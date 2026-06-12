美參院軍委會通過NDAA 為臺建立戰備庫存

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記者潘紀加／綜合報導

美國聯邦參議院軍事委員會11日通過2027財年《國防授權法案》（NDAA），授權戰爭部為我國建立「戰爭儲備存量」（War Reserve Stockpile）計畫，同時關切我國在內的印太盟邦軍售案進程，宣示應持續強化第一島鏈友邦的「拒止防禦」（denial defense）戰力。

美參議院軍事委員會11日以18票贊成、9票反對，通過2027財年《國防授權法案》，其內容高度聚焦印太區域事務，除授權戰爭部為我國建立「戰爭儲備存量」計畫，優先協助我國應對潛在衝突、提升後勤保障與長期續戰能力，也高度關切對日本、我國、南韓與菲律賓軍售程序延宕，要求戰爭部評估並檢討相關議題對建構第一島鏈「拒止防禦」能力的影響。

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新版《國防授權法案》也擬將「臺灣安全合作倡議」重新命名為「第一島鏈安全合作倡議」（First Island Chain Security Cooperation Initiative, FICSCI），藉此將菲律賓納入適用範圍，同時將期限延展至2032年，展現長期軍援承諾。

美國聯邦眾議院軍事委員會已於4日通過2027財年《國防授權法案》，研擬為「臺灣安全合作倡議」提供最高10億美元經費（約新臺幣316億元），協助我國提升防衛能量，並要求戰爭部長向國會提交強化臺美通訊韌性相關報告。新版《國防授權法案》將在參議院與眾議院全體會議各自表決通過後，送交總統川普簽字生效。

美參院軍委會通過2027財年NDAA，授權戰爭部為我國建立戰爭儲備存量。圖為美製刺針飛彈。（取自DVIDS網站）