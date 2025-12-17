美參院通過國防授權法案 315億投入台灣安全合作倡議

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國聯邦參議院17日通過「國防授權法案」(NDAA)，將這份總額逾9000億美元(約28.3兆台幣)的年度大法送交白宮，其中包括為「台灣安全合作倡議」(Taiwan Security Cooperation Initiative)提供10億美元(約315億台幣)資金，授權美軍持續訓練台灣，抵抗中國侵擾，並推動美台建立無人系統聯合計畫。

推動美台合作發展無人機計畫

這份參、眾兩院妥協版NDAA法案已於10日在聯邦眾議院，以312票對112票表決通過，重點包括抵制中國威脅、確保印太任務成功，以及支持印太盟友與夥伴等。參院則以77票對20票通過。

NDAA法案關於強化台灣防衛的部分，包括為「台灣安全合作倡議」提供10億美元的全額資金；授權美軍部隊持續訓練台灣和其他夥伴國家，以抵抗中國侵擾及惡意影響力行動；要求五角大廈與台灣建立聯合計畫，部署無人系統及反無人系統。

法案規定，在2026財政年度授權撥給戰爭部(國防部)的經費中，最高10億美元可用於推進台灣安全合作倡議，並擴大涵蓋醫療設備、補給及戰鬥傷亡照護能力。

法案也指出，美國戰爭部長須於2026年3月1日前設法與台灣啟動無人系統及反無人系統能力的聯合計畫，包括共同開發、共同生產，以供美國部隊與台灣軍隊使用。

另外，法案要求制定增加美台海巡單位整合訓練機會的計畫，包括派遣美國海岸防衛隊行動訓練團隊赴台，以提升台灣海事安全、執法及嚇阻能力的相關費用。

法案還要求戰爭部長辦公室提交「台灣安全援助路線圖」，即滿足台灣軍隊防禦需求而擬定的多年期計畫，以及支持為台灣建立「區域應變儲備庫」(regional contingency stockpile)的可能性報告。

NDAA法案也夾帶「不歧視台灣法案」(Taiwan Non-Discrimination Act)，支持台灣加入國際貨幣基金(IMF)。

法案也要求美國國家情報首長應在網站公布，並向國會相關委員會提交中國共產黨領導層財富狀況的報告，內容應包括個人財富、金融資產及商業利益的評估。

另一方面，法案也展現對歐洲「堅若磐石」的跨黨派支持，規定美軍駐歐兵力不得低於7萬6000人超過45天，並限制撤除重大軍事裝備，同時增加對北大西洋公約組織(NATO)前線國家的資源挹注，尤其是波羅的海地區，以強化北約的東北側防線。

此外，法案也確定提供4億美元的烏克蘭安全援助，在更廣泛的撥款辯論持續僵持之際，維持基本的支持底線。同時，也對駐紮南韓的2萬8500名美軍兵力的任何削減行動，設下新的限制。

