美參院通過國防授權法 允助台建立戰備存量

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火箭彈接連射向海面，對美採購的海馬士多管火箭系統10日現身台中甲南海灘，首度在西部海岸面向中國的戰術區域進行實彈射擊，被《華爾街日報》報導解讀，是向北京跟美方傳達台灣的防衛決心。

4人互相握手、擁抱致意，英國外交大臣古柏跟國防大臣希利，10日在倫敦跟澳洲外長黃英賢及防長馬勒斯，舉行英澳部長級2+2會談（AUKMIN），會後聯合聲明，重申台灣海峽和平穩定至關重要，關切中國在台灣周邊舉行破壞穩定的軍事演習、反對任何企圖單方面改變台海現狀的行動。

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英國外交大臣古柏指出，「我們也探討了歐洲大西洋安全，與印太安全之間的緊密聯繫，印太地區面臨的一些安全威脅，以及我們如何深化在該地區的合作。」

英澳強調，會繼續支持台灣有意義參與國際組織。而繼美國眾議院軍委會5日通過2027年度國防授權法案NDAA，要為「台灣安全合作倡議」提供最高10億美元資金，協助台灣自我防衛；美國參議院軍委會，11日也通過NDAA，授權美國政府向台灣提供安全援助、建立戰爭儲備存量計畫。

全球防衛雜誌採訪主任陳國銘表示，「兩岸開戰，美國來不及馳援的時候呢，台灣的軍備不夠怎麼辦？美方當然是先鼓勵我們儲備一些、興建一些彈藥庫，高階彈藥，比如說155公厘的砲彈，或是說高階的反艦飛彈，這些我們都要儲存。」

參院軍委會版草案重點，還包括擴大援台機制，將原「台灣安全合作倡議」重新命名為「第一島鏈安全合作倡議」，延長授權效期到2032年，以及要求審查美國對台日韓菲的軍售延宕狀況，評估對第一島鏈防禦能力的影響；後續將送參議院審議，待參眾兩院協調統一版本，各自通過後，由總統簽字生效。