美參院通過國防授權法！將 挹注10億美元「台灣安全合作倡議」抗中

美國聯邦參議院昨（17日）趕在年底前通過2026年度《國防授權法案》。在涉及台灣部分，同意撥款至多10億美元（約新台幣315億元）資助台灣安全合作倡議，同時也強化美台在無人系統和海巡上的合作，接下來將送交白宮，由美國總統川普（Donald Trump）簽署後生效。

美國眾議院本月10日通過《國防授權法案》，參議院於17日以77票贊成、20票反對通過，接下來將送交總統川普簽字生效。這項法案總額達9006億美元（約新台幣28.3兆元），其中將提供10億美元授權美軍持續訓練台灣跟其他夥伴國家，抵抗中國侵擾及惡意行動，並要求五角大廈跟台灣建立聯合計畫，部署無人機系統及反無人機系統。

根據白宮9日發出聲明指出，川普政府大力支持通過經參眾兩院協調過後的國防授權法，該法讓國防部能夠推動川普以實力謀和平的政策，包括保衛國土、強化國防工業基礎，同時也取消浪費和種族主義的項目。

此外，美國2026年度國防授權案預算規模達9006億美元，「比美國國防部原本提出的預算還要多出80億美元」。除了為軍人加薪和增添福利，眾院軍事委員會日前指出，2026年度國防授權法案全力支持川普的推動的金穹飛彈防禦系統、F-47戰機、潛艦、戰艦和無人系統，同時也授權新的權力來支持川普要求盟友承擔更多自我防衛的負擔。

眾院軍委會多數黨的事實清單也指出，《國防授權法案》的軍事採購，包括260億美元用於造船、380億美元用於軍機、40億美元用於陸上車輛、250億美元用於彈藥，同時授權4億美元支持烏克蘭，以及1.75億美元支持波羅的海安全倡議（Baltic Security Initiative）。

至於台灣的部分，該法案提到美國國防部必須與國務院合作，透過美國在台協會（AIT）與適合的台灣官方窗口合作，設立無人系統和反制無人系統的能力，包括共同發展和生產相關能力。此外，法案內容也要求增加美台海巡合作整合的機會，要求指揮單位諮詢國務卿和國防部長，規畫擴大美台海巡訓練活動。

該法案編列最多10億美元資助台灣安全合作倡議。美國去年（22024）參考與烏克蘭的的合作模式，通過《國防授權法案》，納入台灣安全合作倡議，最高可動用3億美元推進台灣安全合作倡議，透過提供軍備及關鍵作戰訓練協助台灣抵禦侵略，今年調高至10億美元。同時，法案也夾帶「不歧視台灣法案」（Taiwan Non-Discrimination Act），支持台灣加入國際貨幣基金（IMF）。

