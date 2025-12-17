美參院通過國防授權法 撥款318億挺台安全、深化無人機與海巡聯防

美國參議院通過國防授權法案，進一步強化台美實戰協同能力。（資料畫面）

美國聯邦參議院於17日以77票對20票的壓倒性多數，正式通過「2026財政年度國防授權法案」（NDAA），並送交白宮待川普總統簽署。本年度法案展現史上最強勁的挺台力道，明定撥款10億美元推動「台灣安全合作倡議」（Taiwan Security Cooperation Initiative），將台美合作從傳統軍售擴展至無人機聯合研發、海上執法與戰傷照護等全方位戰略夥伴關係，以因應印太地區日益嚴峻的威脅。

廣告 廣告

根據《路透社》報導，法案授權美國國防部在2026財政年度動用最高10億美元（約新台幣318億元），專門支持「台灣安全合作倡議」，預算不限於裝備提供，更將重心放在「人的整合」，授權美軍持續對台灣軍方進行實戰化訓練。特別的是，法案要求將軍事醫療、後勤補給與戰傷照護納入合作範疇，旨在提升台灣軍隊在極端狀態下的韌性與存續能力，確保台美雙方在面對潛在衝突時具備更高的協同作戰效率。

因應無人機技術在現代戰爭中的決定性角色，NDAA法案要求美台必須共同推動「無人系統與反無人系統聯合計畫」，這項條款不僅止於採購，更強調技術的「共同開發」與「聯合生產」，目標是整合美方技術與台灣的生產效率，最晚將在2026年3月1日前啟動。此舉被視為強化美台國防產業鏈深度結盟的關鍵指標，旨在為雙方軍隊提供更高效、可大規模部署的先進防衛裝備。

法案高度關注中國在區域內的灰色地帶騷擾，特別明定強化美台海巡合作。法案要求美方制定計畫，派遣美國海岸防衛隊（USCG）人員到台灣進行行動訓練，並與台灣海巡單位進行整合演習，透過補助訓練經費與提升執法、嚇阻能力的對接，美方意圖協助台灣構建更完備的海事安全體系，有效應對海上封鎖或領海侵擾等非傳統軍事威脅。

除了立即性的武裝支持，法案更要求國防部制定一份「台灣安全援助路線圖」，以應對未來數年的防禦需求，並評估在台灣或周邊設立「區域應變儲備庫」的可行性。在外交層面，法案納入「不歧視台灣法案」，表態支持台灣加入國際貨幣基金（IMF），將台灣的安全議題從單純的軍事防禦擴張至國際經貿安全領域，提升台灣在全球體系中的參與度與抗壓性。





更多《鏡新聞》報導

「我具備酒鬼人格」！川普力挺幕僚長 坦承戒酒全因哥哥早逝

川普旅遊禁令再擴大「名單增列7國」 更多國家公民赴美受限

賴清德提1.25兆強化國防 美眾院中國委員會讚：強化台美夥伴關係