美參院通過國防授權法 2026預算達9010億美元

美國參議院通過2026國防授權法案，法案幫助美國重新奪回全球國防製造的領導地位，重申美國的全球角色，包括延長「烏克蘭安全援助倡議」、全額資助「太平洋嚇阻倡議」、禁止在未經批准下消減美軍在歐洲及印太的軍力部署，並且授權和台灣在無人機發展聯合計劃及海巡聯合訓練，參院軍委會主席直指，以中國為主的侵略者軸心是嚴重威脅。

美國參議院通過2026國防授權法案 （圖／Shutterstock達志影像）

美國參議院近日以77票贊成、20票反對的壓倒性多數，通過2026會計年度國防授權法案（NDAA）。此法案旨在重建美國國防製造能力，鞏固美國的全球領導地位，包含延長烏克蘭援助、全額資助太平洋嚇阻倡議、禁止未經批准減少歐洲及印太軍力部署等重要條款。法案也強化美台合作，授權雙方在無人機發展及海巡訓練展開聯合計劃。參院軍委會主席威克特別指出，以中國為首的「侵略者軸心」對美國構成嚴重威脅。

這項法案在眾議院已以312票贊成、112票反對獲得通過，如今在參議院也獲得跨黨派支持。參院軍委會主席威克表示，這部國防授權法幫助美國將軍事優先事項與當前威脅保持一致。威克強調，中國及其領導合作的侵略者集團帶來嚴峻挑戰，法案將作戰能力視為國防部的首要任務。

NDAA的核心重點在於重建民主國家兵工廠的結構性能力，同時強化無人機製造、造船產業以及創新型低成本武器的研發。法案還支持美國現役軍人加薪3.8%，並要求五角大廈提交未經剪輯的攻擊毒品走私船隻影像，否則將凍結國防部長赫格塞斯四分之一的出訪經費。

與台灣相關的條款包括「台灣安全合作倡議」的10億美元預算、美台在無人機與反無人機能力的聯合計劃、美國海岸防衛隊和台灣海巡署的聯合海上作戰與領導能力訓練，以及支持台灣加入國際貨幣基金組織（IMF）的「不歧視台灣法案」。

威克表示，這是國會連續第65年透過兩院跨黨派合作，向總統提交一項維繫並強化國家防衛的法案。整體而言，NDAA授權9010億美元的國防預算，比總統川普提出的預算高出80億美元。然而，值得注意的是，該法案僅為授權性質，川普簽署成法後，實際撥付經費仍需另外通過國防撥款法案。

