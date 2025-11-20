美參院通過法案 要求解除交往限制 FAPA：傳達中共無權干預美台交流訊號

美國參議院18日無異議通過《台灣保證實施法案》，要求國務院定期檢視並更新與台灣的交往準則，解除台美交往限制。 圖：取自民主進步黨粉專

[Newtalk新聞] 美國聯邦參議院18日無異議通過跨黨派《台灣保證實施法案》，要求國務院定期檢視並更新與台灣的交往準則，並全面檢討美方與台灣交流仍遺留的不必要自我設限，提出具體計畫以取消所有過時的美台官方互動限制與障礙。對此，台灣人公共事務會（FAPA）今（20）日呼籲美國總統川普，儘早與賴清德總統正式會晤，傳達中共無權干預美台交流的訊號。

《台灣保證實施法案》（Taiwan Assurance Implementation Act）由共和黨眾議員華格納（Ann Wagner, R-MO）、已故的民主黨眾議員康諾里（Gerry Connolly, D-VA）以及民主黨眾議員劉雲平（Ted Lieu, D-CA）領銜提出，並於今年5月在眾議院通過。其在參議院的領銜提案人則為參議員柯寧（John Cornyn, R-TX）與昆斯（Chris Coons, D-DE）。

對此，台灣人公共事務會總會會長林素梅表示，FAPA一直走在倡議解除美台高層交流自我設限的最前線，推動美台高層互訪正常化，完全符合《台灣旅行法》的精神，該法在 FAPA 積極推動下，已於 2018 年由川普總統簽署生效。美國政策明確鼓勵台灣高層官員訪美，並與美國政府官員直接交流。

談及《台灣保證實施法案》的更廣泛意義，林素梅指出，在中國持續升高對台軍事威脅與政治壓力、並在印太及全球擴張其威權影響力之際，美國更應重申對台灣——這位站在中共威脅第一線的民主夥伴的堅定支持。促成美台更高層級的互動與直接溝通，不僅能深化雙方關係，也能向國際社會彰顯美國對區域安全的長期承諾，FAPA呼籲美國總統川普儘速簽署本法案，使其正式生效。

林素梅表示，在美國國會強力支持美台提升高層互訪的背景下，FAPA持續敦促川普與國務卿盧比歐（Marco Rubio）儘早與賴清德總統舉行正式會晤。美台高層會談將傳達更清楚且堅定的訊號：威權中國無權干預美國與台灣之間的任何交流。此類訪問與會晤不僅重申美國對台灣民主的堅定承諾，也將進一步推動美台關係正常化，並強化雙方在印太地區的實質合作夥伴關係。

