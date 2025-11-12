美參院通過結束政府關門法案！川普高喊｢重大勝利｣：重啟國家運作

美國總統川普。 圖：擷取自白宮 YouTube

[Newtalk新聞] 共和黨和民主黨籍國會議員的預算僵局觸發聯邦政府停擺，至今邁入第42天。美國聯邦參議院打破數週以來的僵局，通過妥協方案，有望結束美國史上最長的政府關門；美國總統川普（Donald Trump）11日在一場活動上宣稱，這是擊敗民主黨對手的「重大勝利」。

綜合外媒及中央社報導，在幾乎所有共和黨參議員以及8位民主黨議員支持下，參議院昨天以60票對40票通過一項妥協方案，法案接下來將送交由共和黨掌控的聯邦眾議院審議。美國眾議院議長強生（Mike Johnson）已表示，希望最快在12日通過並送交川普簽署成法。

11日適逢美國聯邦假日退伍軍人節，共和黨籍的川普當天在維吉尼亞州阿靈頓國家公墓（Arlington National Cemetery）舉行的退伍軍人節紀念儀式致詞聲稱：「恭喜…贏得一項重大勝利，我們即將重啟國家運作。」然而，在美國這場預算僵局期間，數百萬人的糧食補助受影響、數十萬聯邦雇員領不到薪水，還造成航空交通大亂。

根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國40個最繁忙機場的航班削減幅度，11日進一步擴大到6%，專家指出，感恩節前實現充分復甦的窗口期，十分有限。同時，最高法院正面臨數百萬民眾全額領取食品券福利的最後期限。美國運輸部長達菲（Sean Duffy）強調，如果政府停擺結束，空中交通管制員重返工作崗位，感恩節期間航班可能恢復正常。

美國參議院10日打破幾星期以來的僵局，通過妥協方案，有機會結束美國史上最長的政府關門；10日通過的法案將恢復自10月1日起停擺的聯邦機構資金，並暫緩川普政府縮編聯邦人力的計畫，確保明年1月30日前不會出現裁員。另一方面，民主黨籍議員原本嘗試將政府撥款與年底即將到期的醫療補貼綁在一起，但未能成功。

法案雖訂於12月針對這項造福約2400萬美國人的補貼進行表決，但並不保證補貼能繼續實施。川普稍早指稱這項重啟政府的法案「非常好」，他受訪時聲稱，眾議院將「積極」投票決定重新開放政府。大多數人都希望看到它開放。只有那些「仇恨我們國家的人」才不希望政府開放，因為美國現在發展得很好。

此外，川普今天在阿靈頓國家公墓無名戰士塚（Tomb of the Unknown Soldier）獻花圈致意，並在隨後的致詞中提及，計劃將11月11日的退伍軍人節改為第一次世界大戰的「勝利日」。他說：「今天不僅是退伍軍人節，同時依照我的宣告，我們也將稱其為一次世界大戰的勝利日。」

