美參院通過表決限制對委再動武 川普怒批：拿走美國「保衛國家」權

美國參議院8日表決通過一項程序性決議，禁止政府在未獲國會明確授權下，對委內瑞拉採取進一步軍事行動；不過該案接下來仍須進行實質性投票，外界認為很大程度僅具象徵意義。美國總統川普（Donald Trump）隨後發文批評，這項投票將削弱美國自我防衛與國家安全。

對於參院表決結果，川普在Truth Social發文批評部分共和黨參議員與民主黨同票，形同試圖拿走美國「作戰並保衛國家」的權力。他主張，這項投票將妨礙總統作為三軍統帥的權限，並稱《戰爭權力法》違憲、違反憲法第二條；川普也提到，下週將就同一議題進行一場「更重要」的參院投票。

美監管委內瑞拉多久？ 川普表態「可能數年」

另一方面，川普接受《紐約時報》專訪時，被問到美國監管委內瑞拉的時間會是多久，他表示可能會是幾年，並稱「唯有時間能夠證明一切」。委內瑞拉內政部長則指出，美國的突襲行動至少造成100人死亡。

川普前兩天宣稱，委內瑞拉已與美國達成協議，將向美國出口價值超過600億台幣的原油；委內瑞拉民眾對此審慎樂觀，但也強調美國「只要記得付錢就好」。

此外，委內瑞拉臨時政府宣布釋放大批囚犯，其中部分是外國人；美國7日也扣押2艘與委內瑞拉相關的油輪，中國與俄羅斯分別表達抗議。俄國一名強硬派國會議員甚至主張動用核武打擊西方的飛彈與軍火生產能力，而俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）則未就美方一連串軍事行動作出回應。

