美參院通過解除台美交流限制！林佳龍表感謝：深化安全、經濟等領域合作

記者詹宜庭／台北報導

美國參議院日前通過「台灣保證實施法案」（Taiwan Assurance Implementation Act），要求國務院每2年檢討並更新與台灣的交往規範，提出具體計畫以解除仍存限制，並向國會提交評估報告。對此，外交部長林佳龍今（20日）表示，感謝美國參眾兩院跨黨派推動通過台灣保證實施法案，我方也會在建立既有基礎上，深化台美交流合作，特別是在安全、經濟、科技跟文化等各方面。

立法院外交及國防委員會今日邀請外交部部長林佳龍、農業部次長、衛生福利部次長報告「整合國家優勢輸出推動國際合作發展策略與進展」，並備質詢。

針對美國國會通過法案，要求國務院研擬解除美台交往限制，該法案已在眾議院過關，待送交美國總統川普簽署後正式生效。林佳龍表示，感謝美國參眾兩院跨黨派推動通過台灣保證實施法案，我方也會在建立既有基礎上，深化台美交流合作，特別是在安全、經濟、科技跟文化等各方面。

至於副總統蕭美琴接受立陶宛媒體訪問時指出，中俄正在共享同一套作戰手冊，這不僅涉及軍事合作，也包含心理戰、各種混合手段的影響力滲透、認知作戰，以及干預民主制度等混合式威脅。林佳龍說，中俄本身就是動盪的軸心，這是世界公認的，特別在北約高峰會裡，其聲明也得出，俄羅斯攻打烏克蘭能持續這麼久，背後關鍵推手就是中國。因此，理念相近民主國家更要團結起來，一起因應威權擴張、企圖改變以規則為基礎的國際秩序。

另對「美中經濟暨安全檢討委員會」（US-China Economic and Security Review Commission）發布2025年度報告，指中國國家主席習近平已指示人民解放軍在2027年前具備攻台能力，中國可能入侵台灣的3個潛在時間點為2027年、2035年與2049年。林佳龍認為，中共善於應用所謂訂時間表，一方面建軍備戰，同時也是對外發動認知作戰，企圖形成一種壓迫式的外交優勢地位。台灣要做好中共犯台的自我防衛，也要結合友邦一起因應。不僅如此，我方也要知道中共內部問題非常嚴重，是否企圖透過類似今年的3個80年發動民族主義挺而走險，我方都要做好各種因應準備，維持台海和平穩定。

