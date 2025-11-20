美參院通過解除台美交流限制！林佳龍表感謝：深化安全、經濟等領域合作
記者詹宜庭／台北報導
美國參議院日前通過「台灣保證實施法案」（Taiwan Assurance Implementation Act），要求國務院每2年檢討並更新與台灣的交往規範，提出具體計畫以解除仍存限制，並向國會提交評估報告。對此，外交部長林佳龍今（20日）表示，感謝美國參眾兩院跨黨派推動通過台灣保證實施法案，我方也會在建立既有基礎上，深化台美交流合作，特別是在安全、經濟、科技跟文化等各方面。
立法院外交及國防委員會今日邀請外交部部長林佳龍、農業部次長、衛生福利部次長報告「整合國家優勢輸出推動國際合作發展策略與進展」，並備質詢。
針對美國國會通過法案，要求國務院研擬解除美台交往限制，該法案已在眾議院過關，待送交美國總統川普簽署後正式生效。林佳龍表示，感謝美國參眾兩院跨黨派推動通過台灣保證實施法案，我方也會在建立既有基礎上，深化台美交流合作，特別是在安全、經濟、科技跟文化等各方面。
至於副總統蕭美琴接受立陶宛媒體訪問時指出，中俄正在共享同一套作戰手冊，這不僅涉及軍事合作，也包含心理戰、各種混合手段的影響力滲透、認知作戰，以及干預民主制度等混合式威脅。林佳龍說，中俄本身就是動盪的軸心，這是世界公認的，特別在北約高峰會裡，其聲明也得出，俄羅斯攻打烏克蘭能持續這麼久，背後關鍵推手就是中國。因此，理念相近民主國家更要團結起來，一起因應威權擴張、企圖改變以規則為基礎的國際秩序。
另對「美中經濟暨安全檢討委員會」（US-China Economic and Security Review Commission）發布2025年度報告，指中國國家主席習近平已指示人民解放軍在2027年前具備攻台能力，中國可能入侵台灣的3個潛在時間點為2027年、2035年與2049年。林佳龍認為，中共善於應用所謂訂時間表，一方面建軍備戰，同時也是對外發動認知作戰，企圖形成一種壓迫式的外交優勢地位。台灣要做好中共犯台的自我防衛，也要結合友邦一起因應。不僅如此，我方也要知道中共內部問題非常嚴重，是否企圖透過類似今年的3個80年發動民族主義挺而走險，我方都要做好各種因應準備，維持台海和平穩定。
更多三立新聞網報導
民進黨2026台中市各選區議員提名人數拍板！ 林佳龍子弟兵的他不選了
林佳龍2026出戰桃園？王義川：不可能 4可能人選出爐
林佳龍親自出馬選桃園？在地正國會議員發聲了：靜待黨中央決定
金士懿觀點》日本地方創生教育正走向永續治理與 SDGs 架構
其他人也在看
歷任總統誰最貪？粉專網路投票結果太震撼 青鳥炸鍋戰翻
普發現金1萬陸續入帳，符合條件的民眾也可以到指定ATM領取。有粉專近日在YouTube頻道進行網路投票，包括普發1萬是誰的功勞，結果高達87%認為是藍白在野黨的功勞。粉專也另問一題對於歷任總統的意見，結果「賴清德」負評最多、甚至認為賴比前總統陳水扁、蔡英文都貪，但卻引來不少網友踢館，開酸同溫層太強，也有人「抱不平」說，畢竟賴跛腳、預算沒過怎有機會貪？但也有網友反嗆，青鳥跑到這來崩潰喔，自己也一堆同溫層民調，只不過後來被「32:0」洗臉！中時新聞網 ・ 1 天前
不是王義川、林佳龍？民進黨桃園「出奇兵」 王世堅點名這戰將：非常適合
民進黨2026桃園市長初選，總統府副祕書長何志偉、立委王義川、法務部次長黃世杰、外交部長林佳龍都被點名，近期更傳出立委王世堅都是可用的奇兵。對此，王世堅受訪時直言，能回到立法院這已經是最大光榮，這一點已經可以寫到祖譜裡面，「我不敢奢望」。不過他反而推薦綠營這戰將，強調「他很合適」。根據《上報》報導指出，有幕僚表示，民進黨在桃園市長選戰要出奇兵，「從從容容」......風傳媒 ・ 21 小時前
高市早苗瞬間砸毀安倍晉三用心良苦之作
日本首相高市早苗於11月7日在眾院預算委員會上之答辯時表示：若使用戰艦，並伴隨著武力行使，本人認為這毫無疑問是可能構成「存立危機事態（生存危機事態）」的案例。日本歷屆首相都避免明確表態，而高市是首位明確提及「臺灣有事」有可能構成存立危機事態的。高市此番言論立刻引起北京方面的極大反彈，日本與中國大陸間的緊張急速升溫。奔騰思潮 ・ 2 小時前
日中談判破裂！央視PO官員「手插口袋」輕蔑送客 日媒體人揭背後目的
日本首相高市早苗「台灣有事說」引發中國不滿，不只駐大阪總領事薛劍嗆聲「斬首」，中國更罕見發布「禁日令」呼籲公民暫時勿前往日本。雙方緊張關係持續升溫，日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰親自飛往中國磋商，但雙方未達共識，中國官媒更釋出中國外交部亞洲司長劉勁松「雙手插口袋送客」畫面，輕蔑態度引起譁然，日本媒體人三木慎一郎揭背後目的。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
小野田紀美警示應驗！中國不只禁海鮮 恢復和牛進口談判也喊卡
日本與中國的經貿關係再度緊繃。中國政府不只禁觀光，今（19日）正式透過外交管道通知日本，將重新停止日本水產物輸入，理由表面上是「需評估福島處理水監測」，但日方普遍認為，此舉與高市早苗首相日前在國會提及「台灣有事可能構成存立危機事態」的答辯息息相關，疑似為報復性反制。鏡週刊Mirror Media ・ 17 小時前
台海議題惹火北京 日相高市早苗陷外交風暴
日本首相高市早苗上任不到一個月，就因為「台灣有事，日本出兵」言論引發中國政府強烈不滿，聯合官媒全面開火；外交部發言人毛寧甚至翻牆發文，企圖透過國際社會施壓。日本則表示首相言論並無違反國際法，不會撤回發言；北京當局因此祭出「赴日警告」反制，呼籲中國公民暫停前往日本旅遊、求學。而日本週一(11/17)派出外務省官員出訪北京，以對話緩和兩國緊張氣氛。TVBS新聞網 ・ 1 天前
立場不變！日官房長官：不會收回台灣有事
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗稱「台灣有事」恐構成日本存亡危機事態或可行使集體自衛權的敏感言論，引發中日兩國關係跌入谷底，外交高度緊張。日本內閣官房長官木原稔今（18日）重申，不會撤回台灣...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
中國再禁日本水產 禁日令有用？日本民眾不怕、反而更加挺高市 12月參拜靖國神社 高市挺台不退讓 川普賣最先進F-35 換沙烏地阿拉伯1兆美元投資｜全球聊天室｜#鏡新聞
4:12 日官員訪中 臉色鐵青不握手 5:56 高市力挺 源自中國壓迫台灣 8:09 共軍演練升級 攻台3時間點 ◎中日關係持續惡化，甚至被形容為建交 53 年來最低點。兩國長年的歷史與主權爭議，再度因日本首相高市早苗的「台海問題涉及日本存亡」言論而緊張升溫。中國恢復對日本水產品的進口禁令，也透過觀光、影視等領域施壓，並延長在黃海實彈演習，強化軍事與外交上的施壓。 ◎從 2012 年的釣魚台主權風波、2013 年前首相安倍晉三參拜靖國神社，到 2023 年日本排放福島處理水，中日矛盾的傷口反覆發作。但即便日本國內對於是否協防台灣的看法有分歧，高市的民調節節攀升卻是事實，抵抗中國威逼的聲浪也有成長趨勢。評論甚至指出，北京過度反應反而可能助長日本推動防衛政策的進程…… ◎沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼，18日造訪美國華盛頓，與總統川普會面，兩人討論雙方國防、科技、核能等方面合作。當晚川普也在白宮設宴，款待遠道而來的貴賓，除了白宮官員之外，輝達執行長黃仁勳、知名葡萄牙球星「C羅」羅納度，也都是座上賓，甚至連之前跟川普鬧翻的特斯拉執行長馬斯克都現身晚宴，兩人關係似乎已經破冰。 《全球聊天室》播出時間 週一至週五2330-2400 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 12 小時前
花蓮中配村長遭解職！縣府竟「撤銷處分」 劉世芳重話：沒解釋空間
即時中心／黃于庭、李美妍報導雖中國近年致力以各種手法滲透台灣，但我國與中國互不隸屬為客觀事實，國人不得同時於中國設籍、領有護照。日前花蓮富里鄉中配村長鄧萬華，因未放棄中國籍遭鄉公所解職，不過其向花蓮縣府提訴願後，縣府訴願委員會決議撤銷原處分；內政部則強調「並無地方另行解釋之空間」，將再行文富里鄉公所。對此，內政部長劉世芳今（18）日也說明最新進度。針對花蓮該位中配村長解職，提起訴願成功一事，內政部先前重申，《國籍法》第20條已明文規定，民選公職應於就職前辦理放棄中華民國以外之國籍，並於就職之日1年內完成放棄並提出佐證資料；對未辦理者，權責機關均應依法辦理解職事宜。內政部直指，地方政府應依法律及中央主管機關之解釋辦理，並無地方另行解釋之空間，為貫徹法治國精神，並堅守民選公職人員肩負國家忠誠義務之基本原則，將再行文富里鄉公所，應依《國籍法》及中央主管機關之解釋辦理解職。內政部長劉世芳。（圖／民視新聞）不過，劉世芳今日表示，到目前為止，內政部還沒收到花蓮縣政府，或是富里鄉公所對於這次訴願的決定書，因此內容無從查考，之後內政部將派員至地方政府了解狀況。劉世芳續指，《國籍法》解釋主管機關是內政部，根據《國籍法》第20條規定，民選公職當選者在1年之內，要放棄中華民國國籍以外的國籍，內政部據此規定，要求地方縣政府一定要進行解職。她也強調，大家可以去看憲法修正條文，相關限制還是一樣，「沒有解釋的空間」。原文出處：快新聞／花蓮中配村長遭解職！縣府竟「撤銷處分」 劉世芳重話：沒解釋空間 更多民視新聞報導高市挺台言論延燒！中日關係惡化 北京宣布「連8天」海上軍演高市挺台！鄭麗文竟反指總統「火上加油」 綠委轟：當中國傳聲筒？棒球／「前中職救援王」也被中國挖角！他拒絕原因曝光民視影音 ・ 1 天前
共同社：中方停止進口日本水產品 中國市場佔日出口量1/5
日本首相高市早苗因「台灣有事」言論引起中國接二連三的「懲罰」措施。根據日本媒體報導，中方已通知日方，將暫停進口日本水產品。太報 ・ 18 小時前
鹿死誰手？內參民調贏謝龍介30%以上 陳亭妃直言：趨勢沒有改變
[Newtalk新聞] 民進黨2026年台南市長初選競爭激烈，民進黨立委林俊憲、陳亭妃兩強相爭，又時常爆出黨內互打爭議。對此，陳亭妃今（19）日直言，對不會黨內互打，黨內規則是對比式民調，她也透露內參民調贏過國民黨立委謝龍介30％以上。 民進黨立委陳亭妃今（19）日接受主持人黃光芹《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》專訪。 她表示，黨內規則是對比式民調，並非是跟黨內對手立委林俊憲做比較，而是她跟謝龍介比、林俊憲與謝龍介比。她透露，內參民調贏謝龍介30％以上，林俊憲也有領先謝，但比例相較之下，她與謝龍介的民調差距相較於林俊憲比謝龍介差距民調領先較多，就如同媒體之前所報導，趨勢並沒有改變。 陳亭妃也指出，她的支持者涵蓋中間選民、泛藍及泛綠選民，而深藍族群在對比民調中本就會支持謝龍介，「深藍當然不會支持我們」，但她強調真正勝負關鍵在於掌握中間選民的支持度。 她認為，民進黨若要在藍白合夾擊下保持競爭力，關鍵不是追逐民調，而是重新抓住基層真正的情感與信任，「不要再打高空，人民的感動才是決定勝負的力量」。 陳亭妃最後強調，民調固然重要，但她的選民基礎並非天上掉下來，而是靠長期新頭殼 ・ 19 小時前
洪浦釗觀點》你挑戰我，我就挑戰你：中國精準的主權對主權報復
[Newtalk新聞] 日本首相高市早苗以「存亡危機事態」視角提出「台灣有事就是日本有事」，這是日本政府首次把台灣問題制度化納入自身安保架構，而非只是政治人物的政策主張。但對中國而言，這不是一般性的外交表態，是針對其「台灣是中國內政」敘事體系的根本挑戰。也因此，中國這一輪反制不是情緒性批判，而是精準地從「主權領土」的方向回擊，以主權反制主權，從外交、軍事、輿論三線同步升級。 反制升溫，從外交批判到軍事威懾 高市談話直接觸動中國最敏感的神經。因為她不只是政治宣示，而是以「存亡危機事態」這一套「法律定義的安保概念」來處理台海，等於承認台海穩定是日本生存利益的一部分，迫使中國面對一個現實：台灣議題再也不是中國能單方面定義的「內政」，而是第一島鏈共同面對的安全核心。因此，高市講話一出，中國官方把高市描繪為「挑戰中國主權」，而這種定位，決定了中國後續反制的方向。 最先升高的是外交戰。中國外交部上下採高強度批判，國台辦同步操作「干涉內政」的敘事，官媒則將高市描繪為破壞區域和平的「挑釁者」。而外交火力只是一個起點，真正具威懾意味的，是軍事訊號。中國宣布在黃海中部進行 3 日實彈射擊演習，24 小時禁新頭殼 ・ 1 天前
美對台軍售巨大進展？雷神獲217億合約 張競打臉：去年就公布了
美國政府於當地時間13日宣布了一項總額3.3億美元的對台軍售計劃，將出售戰機備件和維修零件，這是川普總統再次上任以來首次對台軍售。隨後，美國國防部於18日確認，雷神公司獲得超過6億美元（約新台幣217億5002萬元）的「國家先進地對空防空飛彈系統」（NASAMS）相關裝備合約，預計完成日期為2031年。不過，中華戰略學會資深研究員張競則指出，此為去年同意之軍售，但我方去年未編預算，現在才編相關預算。中天新聞網 ・ 19 小時前
在野黨魁峰會 組2026團隊
藍白黨魁高峰會19日登場，雙方同意兩黨智庫對接、最晚明年3月談定2026年大選協調提名機制。國民黨主席鄭麗文坦言，「藍加白」是台灣最新主流民意，並宣示若黨內有人惡意破壞，未經機制勝出，卻執意參選，國民黨將以黨紀處分。已表態參選新北市長的民眾黨主席黃國昌釋出善意，強調「若男主角不是我，不必擔心我會扯後腿」，屆時他一定全力輔選。中時新聞網 ・ 5 小時前
中日關係惡化 日內閣官房長官：「台灣有事」言論不會撤回
即時中心／温芸萱報導日本首相高市早苗日前因「台灣有事即日本有事」的言論，引發中國強烈抗議。中國祭出勸阻國民赴日旅遊、留學等措施，並宣布從今（18）日起在黃海南部連續8天實施實彈射擊演練。對此，日本內閣官房長官木原稔重申：「高市言論延續日本既有立場，不會撤回。」民視 ・ 1 天前
中日談判破局中國輕蔑送客！連服裝都藏寓意？
論壇中心／邱暐琪報導日本首相高市早苗「台灣有事說」引發中國不滿，兩國緊張關係持續升溫，日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰18日親赴中國，與中國外交部亞洲司長劉勁松磋商，雙方不僅未達成共識，更傳出中國亞洲司長「手插口袋送客」的畫面，態度相當輕蔑。對此，政治學教授范世平在《台灣最前線》節目中分析，這個畫面是經過中國精心設計過。民視 ・ 4 小時前
北市流感疫苗剩12.3萬劑！30例重症9成未接種 衛生局急喊「快打」
【記者張綵茜／台北報導】台北市公費流感疫苗僅剩約12.3萬劑！近期流感併發重症達30例，9成以上未施打本季流感疫苗且具慢性病史，衛生局呼籲接種資格者應儘速接種。壹蘋新聞網 ・ 18 小時前
藍白2026縣市長怎麼合？國民黨內傳「乾脆都不讓」
[FTNN新聞網]文／孫偉倫國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌今日首度正式會面，象徵國民黨與柯文哲之後的民眾黨推展藍白合作的新頁。目前對於兩個政黨最實際...FTNN新聞網 ・ 1 天前
綠諷公務員1官占2缺「一心二用」難怪出錯連連？盧秀燕︰沒有違法
台中市民進黨議員何文海、李天生今18日聯合總質詢（見圖）。何文海表示，台中市日前爆發非洲豬瘟，市長盧秀燕讓前環保局長陳宏益下台，轉任技監，但經他調查，事實上包括環保局長陳宏益及多位首長，一官占二個職缺，分別是以技監或參事的身分代理局處首長，他痛斥，局長占事務官的缺又實際上做政務官的事，他問︰難道盧秀燕整個市府團隊找不到好人才可以來升任這些職務?一定要一個局長占二個位子?這也難怪原本技監、參事及參議是以幕僚單位協助政事，導致市府整個螺絲鬆了，出錯連連。何文海表示，目前台中市31個局處首長，扣除掉中央一條鞭任用的如人事、主計、政風、警察、消防外，26人中竟然有高達6人是「代理局長」，包括台中第一大局民政局長吳世瑋、主管重大建設的建設局長陳大田、職司城市發展的都發局長李正偉及文 ...台灣新生報 ・ 1 天前
鄭黃會能創藍白合新局？前藍委喊難度超高：到關鍵要害恐全破局
國民黨主席鄭麗文今（19）日下午3時將和民眾黨主席黃國昌會面，舉行「以行動顧台灣－主席高峰會談」。前立委陳學聖認為，各黨為自己政治未來各有盤算，所以藍白要合，難度真的超高。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前