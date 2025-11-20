美參院通過解除台美交流限制 林佳龍：將深化安全、經濟等領域合作

〔記者黃靖媗／台北報導〕美國聯邦參議院18日無異議通過跨黨派議員提出的「台灣保證實施法案」(Taiwan Assurance Implementation Act)，要求國務院定期檢視並更新與台灣交往的相關規範，並提出計畫以解除目前仍存的限制。對此，外交部長林佳龍表示感謝，並指出我國會在既有基礎上，深化台美安全、經濟等領域的交流合作。

林佳龍今日出席立法院外交及國防委員會前受訪表示，感謝美國參眾兩院跨黨派推動通過台灣保證實施法案，我國也會在既有基礎上，深化台美交流與合作，特別是在安全、經濟、科技、文化各方面。

另外，針對副總統蕭美琴接受立陶宛網路媒體專訪，談及俄羅斯與中國正共享同一套作戰手冊，民主國家不能坐視不理。林佳龍說，中俄是動盪軸心受到世界公認，北約峰會的元首聲明也指出，俄羅斯攻打烏克蘭可以持續這麼久，背後關鍵推手是中國。

在此情況下，林佳龍表示，理念相近民主國家更要團結，以應對威權擴張、企圖改變以規則為秩序的國際基礎。

