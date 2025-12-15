美軍F-18戰機由航母甲板起飛。(美國海軍)

美參院通過豪豬法案 加速盟國對台軍備援助





美國聯邦參議院外交委員會今(15)日口頭表決通過17項法案，其中4項直接涉及台灣，包括簡化對台軍售程序、讓台灣享有與北約盟友同等待遇的「豪豬法案」。友台參議員昆斯表示，後續將評估是否透過「熱線程序」，推動法案於參議院全院快速通過。





參議院外委會完成表決後，民主黨籍參議員昆斯（Chris Coons）受訪指出，這次工作會議是數年來「最有成效」的一次。相關法案接下來將送交參議院全院，研議安排表決時程，並評估以「熱線程序」或「附掛」方式，加速闖關。

所謂「熱線程序」，是在兩黨已有高度共識、且爭議不大的情況下，透過非正式溝通徵詢全體議員意見，若無人反對，即可在院會以「一致同意」方式通過，跳過冗長立法程序。





此次通過的涉台法案中，跨黨派「豪豬法案」（PORCUPINE Act）由昆斯與共和黨參議員芮基茲於4月訪台後共同提出，目的在簡化《武器出口管制法》下的對台軍售流程，縮短國會通知時間並提高通報門檻，讓台灣比照北約及日本、澳洲、韓國、以色列等「北約+」成員的軍售待遇。





此外，法案也授權國務卿建立快速決策機制，促進盟國將美製軍備與相關服務移轉給台灣。其他通過的涉台法案，還包括「嚇阻中國侵略台灣」、「美國—台灣美洲夥伴」及「台灣國際團結法案」，展現美國國會持續強化對台安全與國際支持的立場。