美參院通過「台灣保證實施法案」 翁履中曝價值：保持理性

美國聯邦參議院18日無異議通過跨黨派《台灣保證實施法案》，要求國務院定期檢視並更新與台灣交往的相關規範，並提出計畫以解除目前仍存的限制。旅美教授翁履中則分析，台灣對此仍須保持理性，這是一項「外交軟體」的升級，而非一紙安全協議，如何落實還是取決於美國行政當局。

針對《台灣保證實施法案》的通過，翁履中20日在臉書表示，台灣對此應抱持審慎樂觀的態度，因為這不單是美國國會跨黨派挺台的又一案例，更標誌著美台關係獲得了進一步的制度化保障。儘管國際政治充滿現實主義的算計，但此法案的價值，在於它為雙邊關係打造了一個具備法律效力的「穩定錨」。

「這也象徵美台互動模式有了結構性升級」，翁履中進一步說明，過去行政部門對台交往準則，往往受制於當下的政治氛圍或官員個人意志，充滿不確定性。如今法案將「定期檢視」與「向國會報告」列為法律義務，也意味著國務院無法忽視對台政策的穩定性與需求，也將對台關係的維護，從行政權幾乎無限制的「政治選擇」，提升為必須維持穩定的「法律責任」。

翁履中並指，面對川普新政府可能帶來的變數，國會此舉無疑為美台關係築起一道防護欄，儘管外界擔憂川普的交易性格或關稅政策可能衝擊台灣，但法案的無異議通過，顯示「支持台灣」，或者至少確保台灣不被輕易「交易」，已是華府極少數的跨黨派共識。但他也呼籲台灣須保持理性，這是一項「外交軟體」的升級，而非一紙安全協議，如何落實還是取決於美國行政當局。

針對美國在台協會（AIT）處長谷立言近日致詞提到「美國致力維護台海和平穩定，支持兩岸對話，相信分歧應在不受脅迫的情況下，以和平方式解決」；翁履中也說，這樣的發言傳遞一個重要訊號：台美關係的升溫，是台灣面對兩岸變局時爭取溝通對話的「底氣」，而非對抗的「意氣」。

最後，翁履中強調，任何國家想要依靠單一大國單腳站立，都是辛苦且危險的，「美台關係越穩固，我們越要有智慧去穩住兩岸關係」，讓台美關係和兩岸關係這兩門課都及格，才是台灣長治久安最務實的解方。

