美參院通過「台灣保證法案」解除交往限制 林佳龍：持續深化台美合作

美國聯邦參議院昨（11/19）日通過跨黨派「台灣保證實施法案」（Taiwan Assurance Implementation Act），要求國務院尋找機會解除美台交往仍然存在的自我限制，對此，林佳龍今（11/20）日表示，將建立在既有的基礎上來深化台美的交流跟合作，特別是在安全、經濟、科技跟文化各方面。

美國參議院已經通過「台灣保證實施法案」，要求國務院尋找機會解除美台交往仍然存在的自我限制，而眾議院早於美東時間5月5日以口頭表決方式，無異議通過「台灣保證落實法案」，包括任何後續相關文件。至少每5年需審查一次，並於審查完成90天內向國會提交報告。

兩院都通過法案後，待送交總統川普（Donald Trump）簽署後生效，林佳龍今日出席立法院外交國防委員會備詢前受訪表示：「我們感謝美國參眾兩院跨黨派推動透過台灣保證實施法案，我們也會建立在既有的基礎上來深化台美的交流跟合作，特別是在安全、經濟、科技跟文化各方面。」

另外，美國國會「美中經濟暨安全檢討委員會」於11月18日進行年度報告，針對北京可能入侵台灣時間表，點出2027、2035、2049年三個潛在時間點。林佳龍對此回應，中共是善於應用「時間表」，一方面建軍備戰，同時對外發動一種認知作戰，企圖來形成一種壓迫式的一種外交優勢的地位。

林佳龍表示，台灣要做好中共犯台的一個自我防衛，也要結合友邦一起因應，不侍敵之不來，恃吾有以待之，但是中共內部問題也是非常的嚴重，恐企圖會透過類似所謂的三個八十年，發動民族主義，鋌而走險，針對任何情形，都要做好各種可能的因應準備，希望能夠維持台海和平的穩定。

另外，國民黨主席鄭麗文稱俄羅斯總統普丁非獨裁者，副總統蕭美琴接受立陶宛網路媒體「15min」視訊專訪表示「執政黨完全不認同。林佳龍也回應，中俄本身就是可以說是世界公認的動盪軸心，北約元首峰會特別指出俄羅斯攻打烏克蘭，背後關鍵的推手就是中國，所以理念相近的民主國家更要團結，一起因應威權擴張、企圖改變以規則為基礎的國際秩序。

