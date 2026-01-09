美參院限制川普不能對委國再動武 川普怒轟愚蠢 !

美國參議院8日表決通過一項新的《戰爭權力決議案》，限制美國總統川普在未獲國會授權下，不能再對委國採取軍事行動。(圖/翻攝自川普臉書)

美國日前對委內瑞拉發動突襲，活捉長期執政的專制總統馬杜羅，引發各國關注。美國參議院8日表決通過一項新的《戰爭權力決議案》，限制美國總統川普在未獲國會授權下，不能再對委國採取軍事行動。由於共和黨佔多數席次，川普怒轟同黨議員應該「感到羞愧」。

共和黨籍參議員保羅（Rand Paul）表示，空襲他國首都並推翻其領導人是明顯的戰爭行為，而美國憲法並未賦予總統這種權力。但川普怒轟參院的同黨議員愚蠢、應該「感到羞愧（ashamed）」，並批《戰爭權力法案》本身就是違憲的，還暗示會對該案行使「總統否決權」抵抗。

副總統范斯也對川普的說法表示認同，並聲稱「每一位總統，不論是民主黨或是共和黨，都認為『戰爭權力法』在根本上是虛假且違憲的法律」。