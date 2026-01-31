美參院雖通過撥款法案 眾議院休會無法表決仍造成聯邦政府部分停擺



雖然美國聯邦參議院在期限前，表決通過維持聯邦政府運作的撥款法案，然而目前眾議院正在休會期間，預計2月2日恢復運作，因此部分聯邦機構出現暫時停擺的現象，這也是過去1年之間，美國聯邦政府第2度因為撥款法案未完成國會程序而停擺，凸顯近年以來，美國兩黨分歧惡化對於行政部門運作的影響正不斷加深。

參議院期限前完成撥款法案表決 仍有待眾議院審議

英國廣播公司（BBC）指出，在美國東部時間31日午夜（台灣時間31日下午1時）的期限到來之前數小時，美國聯邦參議院通過了為多數聯邦機構提供足以運作至今年9月的法案，不過由於撥款法案仍需經過眾議院表決，因此在眾議院處於休會狀態之下，美國聯邦政府機構再度陷入暫時停擺的狀態。

報導表示，這是美國聯邦政府過去1年之間第2次停擺，且距離上一次持續43天的停擺僵局落幕僅有11週；在2025年10月1日至11月14日之間，美國政府創下史上最長的停擺紀錄，包括航空旅遊在內，廣泛的公共服務都受到了嚴重影響，並且有數十萬美國聯邦政府機構員工，在此期間處於無收入的狀態之下。

由於美國眾議院預計在2月2日恢復議事，且必然會盡快完成撥款法案的表決，因此各界預期此次政府停擺時間並不會太長，不過白宮仍然已經依照程序，對包括交通部、教育部以及五角大廈在內的聯邦機構，做出執行停擺計畫的指示。

移民政策執法引發爭議 國土安全部成為焦點

衛報（The Guardian）指出，此次聯邦政府經費撥款爭議，源於近期川普政府不斷強化在各地針對非法移民的執法力道，從而引發示威，導致執法人員短期內發生槍殺示威人士的案例，民主黨參議員因此拒絕支持對國土安全部的撥款法案，其他聯邦部門則因此受到牽連。

為了解決問題，參院在30日通過了5項撥款法案，對大多數的聯邦機構提供可運作至今年9月的資金，同時對成為爭議焦點的國土安全部，則提供可繼續運作2週的經費，不過這些法案仍需等到眾院2月2日復會後才能進行表決，共和黨人士則期望能在通過前述法案後2週內，完成針對國土安全部經費的協商，避免機構運作停擺。

