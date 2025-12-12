美又偏袒俄？要求烏單方面在頓內茨克後退 構想打造「自由經濟區」緩衝

記者蒲世芸／綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基11日透露，美國為促成俄烏戰爭盡快落幕，正施壓烏克蘭在領土問題上對俄羅斯做出「重大讓步」，其中包括要求烏軍撤出頓內茨克州部分區域，並在該地建立一個非軍事化的「自由經濟區」，作為烏俄兩軍的緩衝帶。他直言，領土問題是目前與美方和平方案中「最關鍵、也是最難解」的分歧之一。

澤倫斯基認為，美國要求烏克蘭單方面後退並不公平。（圖／翻攝自X平台 @ZelenskyyUa）

美方構想打造「自由經濟區」

澤倫斯基表示，在美國的最新版本構想裡，華府希望烏克蘭在頓內茨克州退讓。他說：「他們想要烏克蘭部隊離開頓內茨克州的土地，而所謂的折衷之道是俄羅斯部隊不進入這個區域…他們已經用『自由經濟區』來稱呼這裡。」

但爭議在於，美方的構想不要求俄軍後撤，代表是烏克蘭單方面做出實質退讓。

澤倫斯基強調，這樣的設計根本沒有對等性，提出質疑：「什麼能阻止俄羅斯進一步推進？又或是偽裝成平民滲透？」他明言，烏方可能完全無法接受這項提議。

澤倫斯基稱領土是憲法與道德底線

澤倫斯基再次強調，自己沒有「憲法」或「道德」上的權利放棄烏克蘭領土。他說，頓內茨克領土及札波羅熱核電廠，是目前談判中兩大卡住的重點。他更堅決反對任何「烏克蘭單方面撤離頓內茨克」的構想，並認為土地問題最終應該由烏克蘭公民投票決定。

札波羅熱核電廠方面，他透露一種可能的方案是俄軍撤離，由基輔與華府共同管理核電廠，但也承認細節非常模糊，而且「極不可能」獲得莫斯科同意。

歐盟執委會主席范德賴恩，再次強調對烏克蘭力挺的立場。（圖／翻攝自X平台@vonderleyen）

美方為達成結論犧牲烏？

澤倫斯基指出，美國的確希望戰爭「更早結束」，但目前沒有期限。他也坦言，美國總統川普顯得越來越急躁，而烏方擔心美國可能最終會接受俄羅斯主導的版本。

此外，他也透露，美國已表明不支持烏克蘭加入北約：「美國不想讓烏克蘭加入北約，他們是公開這樣說的…。」

歐盟表示和平必須是公義且持久有效

就在俄烏談判傳出進展與矛盾之際，歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）也公開表示，和平不能是草率妥協，更不能埋下未來戰爭的種子。她強調：「我們正在為一個『公義且持久的和平』努力，協議必須強韌到不會立刻種下下一場衝突的種子。」

她也指出，領土問題只能由澤倫斯基與烏克蘭人民決定；而安全保障則必須「非常堅實」，才能讓和平真正可持續。歐盟也正在協商一項新的烏克蘭援助協議，內容涉及長期軍事援助、使用凍結的俄羅斯資產以重建烏克蘭，以及確保烏方不會在談判桌上被迫孤軍作戰。

