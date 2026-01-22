美反ICE情緒升溫！警犬竟遭犬舍員工針對 國土安全部發文怒轟

美國國土安全部（DHS）於當地時間21日表示，明尼阿波利斯市反對移民及海關執法局（ICE）的抗議者竟然將目標轉向海關與邊境保護局（CBP）的警犬，引發聯邦官員強烈譴責。據報導，一名寄養犬舍的員工在一隻名為「蒂娜」（Dina）的警犬飼料表上寫下「ICE滾出去」（ICE OUT）字樣，被視為針對執法犬隻的挑釁行為。

明尼阿波利斯市反ICE抗議活動仍然持續中。（圖／美聯社）

國土安全部在社群媒體平台上發文指出：「在寄養『蒂娜』的犬舍中，我們發現一名員工在牠的飼料表上寫了『ICE滾出去』。」該部門憤怒表示：「他們甚至對警犬下手！」目前尚不清楚「蒂娜」被安置在哪家犬舍，以及該名員工目前是否仍然任職。

根據現場拍攝的照片顯示，警犬「蒂娜」的飼料表左上角確實寫有「ICE滾出去」的字樣。隨著抗議活動持續升級，明尼蘇達州公共安全部於上週六宣布，在州長華茲（Tim Walz）的指示下，該州國民警衛隊已動員並待命，準備支援地方執法機構和緊急管理部門。

明尼阿波利斯的緊張局勢源於今年1月7日一起致命槍擊事件，37歲的芮妮·古德（Renee Nicole Good）在一次ICE執法行動中被擊斃。據報導，古德當時試圖阻擋執法行動，並駕車朝一名探員方向駛去。這起事件在這座民主黨執政城市引發大規模抗議，反ICE情緒迅速蔓延。

雖然國民警衛隊成員尚未部署到市區街頭，但州政府官員表示，他們已做好支援公共安全的準備。與此同時，國土安全部指出，反ICE抗議者對聯邦探員的暴力行為有所增加。

