美取台灣40%半導體產能？鄭麗君回應了 再曝「開放市場」2原則磋商

台美關稅終於底定！行政院副院長鄭麗君率領談判小組歷經9個月，正式拍板關稅15%且不疊加MFN等多項條件，不過日、韓、歐盟等多國的協定中還包括開放市場，台灣似乎並無被要求，可以確定美國目標明確就是要「台灣幫美國重建半導體產業鏈」，美國商務部長盧特尼克更放話在川普任內，要把台灣40%的半導體產能搬到美國，對此鄭麗君提到，這是美國希望本土晶片自給率的國安目標，台灣參與其中，至於開放市場將秉持2原則磋商。

台美關稅15%拍板，外界都十分關注細節內容，盧特尼克15日接受專訪時提到，目標要在川普任內，把台灣40%半導體產能搬到美國。鄭麗君回應提到，這是美國希望本土晶片自給率的國安目標，台灣身為高科技夥伴也參與其中，當然還有其他友好的高科技夥伴，是大家一起在美國共同振興AI產業發展、引領AI商機，對台灣而言更重要的是，如何支持台灣高科技產業在國際的擴大及驗證。

至於開放市場的部分，協商團隊在數週後即將與美國貿易代表署簽署台美對等貿易協議，裡面就關稅、非關稅貿易障礙、經濟等項目有一定共識，這次美國對各國的談判當中可以看到，美國對逆差大的國家都要求市場開放，台灣也面臨美國這樣的期待，不過經過此次實體會議之後，台灣市場開放以「糧食安全、國民健康」等原則進行磋商，待談判底定之後會完整跟國人報告。

責任編輯／張碧珊

