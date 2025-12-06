美取消新生兒全面施打B肝疫苗 疾管署：不跟進

疾管署副署長林明誠表示，「新生兒如果有這些禁忌狀況的話，就不會立刻接種，所以這也是你們關切的，為什麼只有24小時接種率只有93%左右。」

疾管署強調，我國B型肝炎盛行率曾偏高，主因母嬰垂直感染，而根據統計，目前2024年出生世代，B型肝炎疫苗三劑接種都維持高接種涵蓋率，讓我國6歲以下兒童B型肝炎帶原率，已由政策實施前的10.5%，下降到0.8%以下。

但國內未接種世代盛行率仍高，肝硬化與肝癌等疾病負擔沉重，與美國情況不同，基於維持成果、避免風險回升，決定維持現行新生兒全面接種政策。