美取消新生兒B肝疫苗建議 川普下令全面檢討兒童接種時程表

美國總統川普（Donald Trump）5日晚間下令衛生部門高層官員，全面檢討美國兒童疫苗接種建議，並要求參照其他已開發國家的「最佳實踐」進行調整。此舉被視為對衛生部長小羅伯特·甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）所挑選的疫苗諮詢小組投下信任票。

川普認為 美國兒童疫苗接種劑量過多。 （圖／《美聯社》）

《Axios》6日報導，美國疾病管制與預防中心（CDC）的顧問小組5日稍早投票決定，取消實施數十年的聯邦建議，不再建議所有嬰兒在出生時接種B型肝炎疫苗。川普在社群平台Truth Social上發文表示，CDC小組「做出了非常好的決定，終止對嬰兒的B型肝炎疫苗建議，絕大多數嬰兒根本沒有感染B型肝炎的風險」。

廣告 廣告

川普簽署的備忘錄要求甘迺迪與CDC主任「檢視已開發國家針對核心兒童疫苗接種建議的最佳實踐，以及支持這些最佳實踐的科學證據」。若他們判斷其他國家的做法更優，川普下令必須「更新美國核心兒童疫苗時程表，使其符合這些科學證據和已開發國家的最佳實踐，同時保留美國人目前可取得的疫苗」。

甘迺迪在社群平台X上回應表示「謝謝您，總統先生。我們正在處理」。川普曾聲稱美國兒童疫苗接種劑量過多，甚至比喻接種量相當於給馬施打的劑量。美國的免疫接種時程表確實比許多歐洲國家更為全面，不同國家有時會採用不同策略。

CDC不再建議所有嬰兒在出生時接種B型肝炎疫苗。 （示意圖／unsplash）

甘迺迪及其盟友已獲得權力推動美國疫苗政策的全面改革，他們支持疫苗與自閉症及其他疾病有關的理論，但這些理論已被科學界否定。儘管醫療團體對甘迺迪的疫苗議程強烈抗議，尤其是針對CDC小組5日關於B型肝炎疫苗的建議變更，但川普的命令顯示他並未試圖與甘迺迪的疫苗政策劃清界線。

美國醫學會（American Medical Association）的弗萊霍弗（Sandra Adamson Fryhofer）在聲明中稱CDC小組的投票「魯莽」，並表示此舉「破壞了數十年來公眾對這種經過驗證、能挽救生命的疫苗的信心」。她強調「今天的行動並非基於科學證據，無視支持B型肝炎疫苗有效性的數據，並讓父母對如何最好地保護新生兒感到困惑」。

延伸閱讀

影/值得所有人尊重！黃仁勳讚華為是「世界上最強大科技公司之一」

鄭麗文會晤日台交流協會會長 雙方聚焦核能與防災合作

蕭貪！買家AI合成死螃蟹照騙退款860元 遭陸警拘留