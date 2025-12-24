美取消H-1B簽證抽籤制度 2月起優先向高薪職務發放

美國修改H-1B簽證發放制度。路透社



美國今年9月大幅調高專業人才H-1B簽證費用至10萬美元後，川普政府週二（12/23）進一步取消H-1B簽證的抽籤制度，將從明年2月起針對高薪職務優先發放。

「美國國籍暨移民局」（USCIS）發言人特拉格瑟（Matthew Tragesser）週二表示：「現有的H-1B簽證隨機發放制度遭到美國雇主濫用剝削，這些雇主在低薪職務上進口外國員工，支付比雇用美國勞工更低的薪資。」

特拉格瑟說，取消H-1B抽籤制度後，將針對「高技術、高薪」職務的外國人才發放簽證。新規將從2026年2月27日上路，並適用於未來的H-1B簽證申請季。

根據原本規定，美國每年透過抽籤核發8.5萬份H-1B簽證，其中6.5萬份簽證提供給企業用於聘僱專業領域的臨時外籍勞工，另外2萬份簽證則給擁有高等學歷的勞工。

由於美國科技業苦於缺乏本土專業人才，因此是H-1B簽證最大的需求者。以今年為例，亞馬遜（Amazon）獲得逾1.2萬份簽證，微軟（Microsoft）和Meta則各有約5000份。此外，蘋果（Apple）、Google、塔塔諮詢服務公司（Tata Consultancy Services）也是最大受惠者之一。

美國總統川普今年9月簽署公告，宣布大幅調高H-1B簽證申請費，從原本的不到1000美元提高到10萬美元（約315萬元台幣）。

美國商會和美國大學協會對此上告法院，主張移民簽證費不在總統職權之內，要求取消提高H-1B簽證費措施。

不過華盛頓特區聯邦法官郝爾（Beryl Howell）週二駁回原告訴求，判定川普政府提高簽證費合法。

美國商會執行副主席喬瑟佛（Daryl Joseffer）則對法官判決感到失望。他說：「我們對法院的判決感到失望，正考慮進一步採取法律行動，確保H-1B簽證計畫能依照國會法案執行：也就是確保各規模的美國企業能聘請所需要的全球人才，讓企業營運茁壯。」

