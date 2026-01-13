美召開多國財長會議 共商降低對「中」稀土依賴
記者丘學陞／綜合報導
日本「共同社」13日報導，美國財政部長貝森特日前集7大工業國集團（G7）與歐盟、印度、南韓、墨西哥等夥伴，在美國華盛頓特區召開財政部長會議，共同商議確保稀土等關鍵礦產供應多元化，降低對中國大陸的單一依賴。
美財政部表示，此次會議集G7與印度、南韓、墨西哥、歐盟的財政、貿易與能源等代表，另外還有美方投資銀行等企業參與，共同應對「中」方在稀土等領域的壟斷情況，共同合作拓展供應鏈多元性、降低產業風險。會間各方代表則傳達解決供應鏈脆弱性的共同願景，美方也說明已採取的行動與投資計畫，供各國相互學習與合作，打造具有韌性的關鍵礦物供應鏈。
貝森特表示，雖然現階段的稀土等關鍵礦產供應鏈高度集中，極易受到干擾與操控，因此敦促各國提高供應鏈韌性，但也樂見各國在會議間提出去風險而非脫鉤的審慎策略，有望透過合作解決眼前難題。
相關報導指出，各國對策包含擴大儲備以應對供應鏈中斷情況，另外也擴大對夥伴國家稀土開採與提煉產業的投資，打造多元供應鏈，如澳洲先前就已擴大對境內稀土資源的開採；日本也於近日派遣鑽探船「地球號」，展開全球首次海底稀土礦泥商業化開採驗證，有望藉此提供夥伴國家可靠的關鍵礦物供應來源。
多國財政代表齊聚華府，商討提高關鍵礦物供應韌性，降低對「中」依賴議題。（取自貝森特「X」）
