美召開夥伴國財長會議 共商降低對「中」稀土依賴

記者丘學陞／綜合報導

美國財政部長貝森特12日邀請7大工業國集團（G7）與歐盟、印度、南韓、墨西哥等夥伴國家，在華盛頓特區召開財政部長會議，共商確保稀土等關鍵礦產供應多元化，以降低對中國大陸的依賴。

本次會議除了多國財政、貿易與能源等代表，還有美方投資銀行等企業參與，各方代表傳達解決供應鏈脆弱性的共同願景，美方則說明已採取的行動與投資計畫，盼相互學習與合作，打造具韌性的關鍵礦物供應鏈。

貝森特坦言，現階段稀土等關鍵礦產供應鏈高度集中，極易受到干擾與操控，因此敦促各國提高供應鏈韌性，並表達樂見各國的去風險而非脫鉤等策略，有望透過攜手合作，解決眼前難題。

各國提出的對策，包含增加儲備以應對供應鏈中斷風險，另擴大投資夥伴國家的稀土開採與提煉產業，打造多元供應鏈，如澳洲已擴大對境內稀土資源的開採。日本近日也派遣鑽探船「地球號」，展開全球首次海底稀土礦泥的開採技術驗證，有望藉此提供夥伴國家可靠的關鍵礦物供應來源。

多國代表齊聚華府，商討提高關鍵礦物供應韌性，降低對「中」依賴議題。（取自貝森特「X」）