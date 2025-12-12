美可搭載核武轟炸機挺日 中日比台海還緊繃？白宮降溫強調美中互動佳

記者蒲世芸／綜合報導

美國兩架可搭載核武的B-52戰略轟炸機，11日與日本自衛隊的戰機編隊一同飛越日本海。東京方面強調，這是一場在中俄近日於日本、南韓周邊海空域密集進行聯合演訓後，日美展現軍事存在、強化嚇阻力的重要行動。

美日在區域關係緊張升溫之際，共同飛行展現合作態勢。（圖／翻攝自X平台 @jointstaffpa）

展現日美攜手待命態勢

日本防衛省透過聲明指出，日美雙方「重申堅決防止任何試圖以武力單方面改變現狀的企圖，並確認了日本自衛隊與美軍的待命態勢」。這批編隊包含2架美軍B-52轟炸機、3架日本F-35匿蹤戰機與3架F-15制空戰機。

這次聯合飛行格外受矚目，因為這是中國上週在區域展開軍事演習、導致東京與北京緊張關係升溫後，美國首次以軍力展現存在。當時中國不僅出動航空母艦在日本南方進行操演，還多次對日本戰機進行雷達鎖定，日本因此緊急升空攔截並向北京抗議。

中俄近期動作頻繁

這波日美軍力展示，正是緊接在中俄周邊高強度軍事行動之後。包括9日中俄戰略轟炸機聯合飛行，自日本海、東海一路飛向西太平洋，而後日韓分別緊急升空應對。

以及中國航艦編隊在日本南方軍演時，日本指控中方對日機「多次雷達鎖定」，視為具攻擊意圖的危險行為；南韓軍方同一天也因中國與俄羅斯軍機進入防空識別區，而派出戰機戒備。

白宮試圖降溫

然而，一名不願具名的美國官員則淡化這次B-52飛行的重要性，強調這趟任務「早在中俄軍演前就已預先規劃」，不是臨時針對特定事件的反制。他並補充，美日上個月也執行過類似的聯合飛行任務，當時甚至還有美國B-1B轟炸機參加。

面對外界質疑區域情勢是否正在滑向更激烈對抗，美方則試圖緩和。白宮發言人李威特表示：「日本是美國的偉大盟友，這體現在他們（領袖之間）的個人關係，以及兩國持續的貿易往來。」她同時也強調，華府與北京仍保持溝通管道：「關於中國，川普總統與習近平主席也有良好的工作關係，他相信這對我們國家來說是件好事。」

白宮此舉被解讀為在緊繃的地緣政治氛圍中，試圖傳達美國能在強化盟友防衛的同時，仍維持與中國的必要互動，避免衝突快速升溫。

