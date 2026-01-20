美可能對記憶體課100%關稅 華邦電：直接銷美比重低

（中央社記者張建中新竹20日電）美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）日前表示，不在美國生產的記憶體製造商將可能面臨100%關稅。記憶體廠華邦電今天表示，直接銷美占總營收比重約3%至5%，預期對於營運應不致有重大影響。

盧特尼克16日出席美國記憶體廠美光（Micron）紐約州新廠動土典禮，宣布不在美國生產的記憶體製造商，將可能面臨100%關稅。盧特尼克一席話引發記憶體廠高度關注。

南亞科總經理李培瑛於19日線上法人說明會表示，目前沒有到美國設廠計畫，產品直接銷往美國比重不大；不過銷美比重增加中，會思考如何因應關稅問題。

華邦電今天指出，直接銷美占總營收比重約3%至5%，應不致對營運有重大影響。華邦電持續積極評估全球化布局政策，以提供客戶完整服務。（編輯：張良知）1150120