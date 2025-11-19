美台交流再鬆綁！美參院法案檢視交往限制 待川普簽署生效

美國聯邦參議院18日無異議通過跨黨派《台灣保證實施法案》，要求國務院定期檢視現行對台交往準則，並提出具體計畫逐步解除仍存在的自我限制。法案此前已獲眾議院批准，預計將送交總統川普簽署後正式成為法律。

台美近年交流密切。（圖/翻攝僑委會網站）

綜合外媒報導，該法案由共和黨眾議員華格納（Ann Wagner）、民主黨眾議員劉雲平（Ted Lieu）及已故民主黨議員康諾里（Gerry Connolly）共同於2月提出，5月經眾議院無異議通過。

根據美國現行法律，對台交往準則僅需一次性審查，在新法案下，國務院必須在準則有效期間每2年審查一次，並向國會提交報告。根據法案，報告需評估現行準則是否有助深化美台關係、是否反映台灣的民主地位與價值等。

2021年1月，時任美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在任期最後階段宣布取消所有對台交往限制，稱這些規範「不必要且過時」。而在拜登政府時期重新制定準則，但已大幅放寬，包括允許美國官員在聯邦機構接待台灣官員，或前往駐美代表處會談。

