美台即將達成關稅協議！WSJ：台灣承諾投資3千億美元

美國川普政府傳出即將宣布調降對台灣進口商品關稅至與日本和南韓相同稅率。有媒體報導指出，為了調降稅率，台灣承諾將投資美國3千億美元。

《華爾街日報》（WSJ）週一（1/12）引述知情人士指出，美台過去數月協商後即將宣布達成關稅協議，台灣承諾將直接投資和購買美國商品逾3千億美元，其中包括台積電去年宣布的1650億美元投資美國計畫金額。

消息同時指出，台積電將大幅擴大在亞利桑那的廠區，作為美國調降對台灣關稅稅率的條件之一。報導中並未說明調降稅率為何。但《紐約時報》12日稍早報導指出，稅率將從目前的20%降低為15%，與日本和南韓去年和美國達成的稅率相同

值得一提的是，美國去年和日本達成的貿易協議，日本承諾對美投資5500億美元，而南韓則承諾投資美國3500億美元。

根據WSJ報導，台積電在亞利桑那州擴大興建的新晶圓廠將負責製造邏輯晶片，也就是也就是由輝達（Nvidia）、超微（AMD）以及其他台積電客戶所設計、用於人工智慧（AI）和其他先進運算的處理器。

此外，台積電也承諾興建兩座新工廠，用來進行晶片封裝。

報導指出，台積電是台灣規模最大的公司，市值約1.7兆美元，位居全球第6大。台積電上週支付1億9700萬美元在亞利桑那州買下900英畝土地，作為擴建廠房用地。

美國總統川普去年初重返白宮後，靠著鉅額關稅措施威脅各國加大對美投資。川普政府迄今已與歐盟、日本、南韓和越南等國達成關稅協議。不過WSJ在報導中特別指出，有批評聲浪認為，這些所謂的投資內容通常是基於舊有投資項目上，且很輕易就能在毫無後果下違背承諾。

