美台合製武器 技術複雜低優先
美國戰爭部負責政策的副次長提名人韋勒茲－葛林（Alexander Velez-Green），6日在聯邦參議院軍事委員會舉辦的人事聽證會上表示，美台共同生產武器，應側重於技術複雜度較低、且台灣已具備相關人力與生產基礎能力的項目。
韋勒茲－葛林與美國防次長柯伯吉關係密切，先前曾任參議員霍利的國安顧問，也曾在華府智庫「傳統基金會」擔任高級政策顧問。在幫霍利做事期間，他曾就加強對大陸嚇阻的議題提供建議，內容涵蓋台灣的國防需求，以及美國在歐洲和中東的軍事活動，對其在台灣突發事件中有效嚇阻或作戰能力的影響。
在人事聽證會上，韋勒茲－葛林提到，台灣必須持續加強、加快步伐，大幅增加國防開支，推行法律和政策改革，並採購最適合應對入侵情境的國防裝備。
對於共同生產武器，韋勒茲－葛林認為，正式的共同生產協議通常涉及與合作夥伴、產業界之間，複雜而漫長的談判。鑑於台灣必須優先考慮能夠盡快交付的戰力，以加強嚇阻並支持「拒止性防禦」（denial defense），因此，合適的共同生產，應側重於技術複雜度較低，且台灣已經具備相應勞動力和生產基礎設施的項目。
另一方面，美國前外交官、資深大陸與台灣問題專家譚慎格（John J. Tkacik），日前針對《華爾街日報》發表「習近平給川普的台灣考驗」的社論，發布題為「川普的台灣考驗？他束手無策」的致編者信（Letter to editor）。
譚慎格在文章中，援引過往美、陸領導人的互動歷史並作出舉證，認為川普下次若再和大陸領導人習近平會晤，他屆時只需明確指出，台灣的地位是由美國法律規定的既定事項，不受美國總統的裁量權影響。
