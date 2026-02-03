美台成立火力協調中心 外媒：強化不對稱戰力、深化在台佈局

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國與台灣預計將展開一項聯合計畫，透過成立「聯合火力協調中心」(Joint Firepower Cooperation Center)，整合雙方最新的軍事硬體設備，並投入台灣精銳部隊，以強化「不對稱作戰」能力，應對中國可能發動的攻擊。

「國防新聞」(Defense News)2日報導，隨著北京當局不斷擴大對台軍事施壓，這項名為「聯合火力協調中心」的計畫，旨在協調台灣防禦力量，以對抗中國人民解放軍的潛在攻擊。部分美國智庫評估，中國可能在2027年前具備足夠的攻台能力，此舉被視為關鍵的防禦準備。

報導指出，美方預計將透過該中心，提供由主要國防承包商製造的軍事設備。美國在台協會(AIT)網站1月22日指出，美國軍工大廠諾斯洛普格魯曼(Northrop Grumman)，已在台灣設立中口徑彈藥測試場，讓台灣國防部能依據「全球工業標準」(global industry standards)進行測試，並透過技術轉移支持台灣本土硬體發展。

此外，另一家美國國防承包商Anduril也啟動一項計畫，為其「Ghost-X」自主飛行器尋找關鍵零組件的在地供應商，顯示美台國防工業合作正持續深化。

分析人士指出，這項合作的核心概念是協助台灣演練「不對稱空戰與海戰」，亦即利用非常規手段，讓兵力數量較少的一方能有效擊退強敵。鑑於中國軍隊規模遠大於台灣，這項策略至關重要。

澳洲戰略政策研究所(ASPI)中國調查中心主任艾倫(Bethany Allen)指出，若與中國爆發軍事衝突，台灣要在傳統的「空中優勢」(air superiority)戰略上獲勝，幾乎是不可能的事。

但艾倫強調，正如烏克蘭戰場的經驗，軍事較弱的一方可透過「空中拒止」(air denial)成功防禦入侵。對台灣而言，由於台灣是海島，敵人無法經由陸路入侵，空中拒止策略將特別有效。因此，地對空飛彈、無人機蜂群，以及其他防空武器，將可發揮重大作用。

淡江大學國際事務與戰略研究所副教授黃介正指出，雖然台灣擁有飛彈與發射連，但缺乏特定的軍事情報、監視與偵察(ISR)「量能」。他認為，國軍在攔截與早期預警方面仍有改進空間，「我認為聯合協調將能為台灣提供更好的目標鎖定與訊號傳遞能力。」

國防安全研究院中共政軍與作戰概念研究所副研究員黃宗鼎則表示，先前已達成協議的美國對台軍售項目，隨著裝備陸續交付，可能會被納入此合作機制中。在人員配置方面，台灣將投入精銳部隊(elite troops)，華府方面則可能指派駐紮於關島或印太地區其他地點的人員提供協助，因為這些人員「了解台灣的軍事狀況」。

黃宗鼎強調，該計畫目標在於避免讓解放軍部隊挑戰台灣空域，若火力合作推展順利，「武器與人員之間的協調將會更加完善」。

針對此計畫，美台軍方均未多做說明。美軍印太司令部在1月下旬拒絕置評，但引用網路新聞報導指出，美國不會派遣部隊直接進駐該聯合火力中心。

台灣國防部新聞聯絡人表示，關於火協中心的細節「不便透露」，但證實已與美軍「制度化」並「深化」合作，以增強防衛能力。

自1950年以來，美國已向台灣出售近500億美元的防衛「裝備與服務」。儘管美軍自1979年台美斷交後撤離，但面對中國日益增強的實力，華府仍將台灣視為重要的安全夥伴。

對於美台加強軍事合作，中共黨媒「環球時報」1月26日引述中國軍事專家的說法聲稱，台灣武器即使在聯合火力中心下進行「協調」，其先進程度仍「無法與中國人民解放軍匹敵」。

