美台敲定協議！川普降關稅換「台半導體投資數千億美元」

美國與台灣於美東時間15日敲定了1項貿易協議，內容包括調降多項台灣輸美商品的關稅，並引導新的投資流向美國科技產業，這項協議在關鍵時刻深化了川普政府與台北之間的關係。

據《路透社》報導，根據這項歷經長時間談判的協議，像台積電（TSMC）這類在美國擴大生產的台灣晶片製造商，將能以較低的稅率，將其半導體產品進口至美國。此外，美國也將把適用於大多數台灣輸美商品的整體性關稅，從20%下調至15%。

美國商務部補充，學名藥、航空器零組件，以及「無法在美國取得的天然資源」將適用0%關稅。另根據協議，來自台灣的汽車零件、原木、木材與木製品關稅，最高不會超過15%。台北方面表示，該協議仍須送交台灣立法院審查。

作為交易，包括台積電等台灣科技公司，將在美國投資至少2,500億美元，用於擴大半導體、能源及人工智慧相關產能。美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）表示，其中包含台積電已於2025年承諾的1,000億美元投資，未來還將投入更多。川普政府也宣稱，台灣將再提供2,500億美元的信用保證，以促成進一步投資。

晶片產能投資的提升，預料將為台積電的主要供應商帶來更多商機，其中包括重要的晶片製造設備商，如艾司摩爾（ASML）、科林研發（Lam Research）以及應用材料（Applied Materials）。同時，也可望帶動較小型的化學品與材料供應商，例如日本住友商事（Sumitomo Corp）及杜邦分拆出的啟諾迪（Qnity Electronics）。其中許多企業早已因英特爾（Intel）在亞利桑那州的主要營運而進駐當地，並隨著台積電的到來進一步擴充設施。

根據協議內容，在美國擴建產能的晶片製造商，於核准的建廠期間內，可免除額外關稅，進口相當於其新增產能2.5倍的半導體與晶圓，且超出該配額的晶片仍享有優惠待遇。至於已在美國設立晶片生產工廠的製造商，則可免除額外關稅，進口相當於其新增美國產能1.5倍的產品。

美國總統川普（Donald Trump）於14日對部分人工智慧晶片課徵25%關稅，例如輝達的H200人工智慧處理器，但目前暫未波及大多數其他晶片。仰賴台積電代工的晶片公司輝達（Nvidia）15日股價上漲逾2%，大致維持當天稍早的漲幅。

台積電稍早於15日公布第4季獲利年增35%，大幅優於市場預期，並正加速既有擴產計畫，以因應台灣與亞利桑那州2地的需求。在亞利桑那州，執行長魏哲家表示，公司正申請許可，準備動工興建第4座晶圓廠及首座先進封裝廠，並已在當地購入額外土地。他在1場記者會中表示，台積電美國掛牌股票在公布財報後上漲5%。

台灣亦提出協助美國複製其在專屬科學園區周邊建立科技產業聚落的成功經驗。然而，在美國，打造此類產業聚落的努力，長期面臨勞動力與技能短缺的問題。

此外，美國最高法院預計將於近期就總統是否有權在未經國會授權的情況下廣泛課徵關稅作出裁決。若法院認定多項關稅違憲，目前尚不清楚川普所敲定的台灣或其他貿易協議，將因此出現何種變化。

