美台深化 AI 與軍工合作「軍民兩用」（Dual-use）技術已成為投資核心
在美台深化 AI 與軍工合作的背景下，「軍民兩用」（Dual-use）技術已成為投資核心。這類企業不僅受惠於輝達（NVIDIA）引領的 AI 算力需求，更能切入美國國防供應鏈的「非紅化」轉型。
以下整理具備高度潛力的台灣企業清單，分為三大關鍵領域：
AI 邊緣運算與智慧自動化（機器人與無人機）
這類企業的技術可從工業機器人、自駕車快速轉換為無人載具（UAV/USV）與自動化防禦系統。
漢翔 (2634)： 與美國 Shield AI 簽署合作協議，共同打造無人機生態系，負責在地組裝與維修。
雷虎 (8033)： 受惠於國防部無人機標案，開發軍用商規無人機，為台灣無人機國家隊核心。
中光電 (5371)： 透過子公司研發 AI 影像偵測與導引技術，應用於軍用無人機與監控系統。
神基 (3005)： 生產強固型電腦，是全球軍事與極端環境下 AI 運算設備的主要供應商。
核心 AI 算力與伺服器架構
美國國防部高度依賴 AI 進行情報分析與戰場管理，台灣供應鏈掌握了全球九成以上的伺服器代工。
台積電 (2330)： 唯一具備量產高性能 AI 晶片能力的公司，支撐美台所有先進防禦系統的核心。
鴻海 (2317)： 與輝達合作建置 AI 研發中心與超級電腦，具備高階 AI 伺服器的全球量產與韌性供應能力。
緯穎 (6669) / 廣達 (2382)： 提供大規模資料中心架構，為美台國防雲端算力基礎設施的核心夥伴。
台達電 (2308)： 提供 AI 伺服器所需的高效率電源管理與散熱方案，對軍事設備的穩定性至關重要。
太空與低軌衛星通訊（通訊韌性）
在現代戰爭（如烏俄戰爭）中，低軌衛星（LEO）提供的通訊韌性極為關鍵，台灣廠商已成功切入 SpaceX 與相關國防鏈。
張量科技 (Tensor Tech)： 專注於衛星姿態控制系統，研發空間合格的球型馬達技術，為航太防禦領域的新星。
奇鋐 (3017)： 提供低軌衛星接收器所需的散熱技術，為 AI 運算與通訊設備不可或缺的一環。
昇銳 (3128)： 專精於 AI 影像監控與辨識技術，可用於戰場環境感知與邊境安全。
投資觀察重點
「非紅供應鏈」認證： 是否具備與美商（如 AeroVironment, Anduril, Shield AI）的合作實績或 MOU 協議。
2026 NDAA 法案： 美國國防授權法案首次明確要求美台在無人機領域加強共同開發，這將直接推動相關台廠的訂單動能。
漢翔 (2634) 與 雷虎 (8033) 正透過不同路徑轉化為實質營收：
漢翔 (AIDC)：軍機維修與無人機反制系統
漢翔正處於轉型關鍵期，透過漢翔法說會披露，其策略已從單純製造轉向「後勤維修」與「無人機生態系」：
具體項目：
無人機反制系統： 漢翔研發成功並積極爭取標案，鎖定重要基礎設施防禦市場。
後勤維修大單： 高教機交機進入尾聲後，漢翔承接超過 200 億元的新訂單，包括三軍飛機、戰車引擎維修，支撐 2026 年後的成長動能。
國際合作： 擔任「第一種子」角色，協助國內無人機廠商量產，並爭取加入全球航太供應鏈。
財務表現：
在手訂單超過 500 億元。
2026 年預計無人機標案可貢獻約 135.8 億元收益。
雷虎 (Thunder Tiger)：台美雙市場無人機先鋒
雷虎轉向「軍用商規」無人機的成果將在 2026 年進入爆發期，並啟動大規模增資以應對產能需求：
具體項目：
國防部 500 億標案： 鎖定軍備局 2026-2027 年採購的 48,750 架五型無人機大單。
無人艇採購： 國防部計畫採購千艘無人艇，雷虎已展示實測成果，鎖定總額 300 億元的市場。
美國市場（Blue UAS）： 成功取得美國國防部 Blue UAS 認證，並參與總額 10 億美元的「無人機優勢計畫」。
財務與佈局：
增資計畫： 2026 年初宣布啟動 12 億元現增計畫，用於擴建嘉義廠房（7,000 坪）以滿足產能。
海外擴廠： 美國俄亥俄州廠預計 2026 年第一季投產，實現「Made in USA」以符合美軍標案需求。
投資風險建議
雖然標案規模龐大，但需留意產能達成率與毛利率。漢翔目前獲利動能因研發與轉型投入略微趨緩，而雷虎則面臨產能擴張後的成本攤提壓力。
軍工概念股(龍德造船及中光電)在 2026 年標案中的佔比進行比較
龍德造船 (6753)
與 中光電 (5371) 在 2026 年國防標案中分別佔據「海軍艦艇/無人艇」與「空中無人機」的核心地位。
根據 2026 年初的市場資訊與財報預測，這兩家公司的參與程度與財務貢獻結構有顯著差異：龍德造船的國防營收佔比極高，是純度最高的軍工股之一；而中光電則透過子公司切入，雖然標案量大，但在母公司營收中的佔比仍屬成長期。
2026 年國防標案戰略比較
比較項目
龍德造船 (6753)
中光電 (5371)
核心標案
海軍艦艇 & 無人水面載具 (USV)
軍用商規無人機 (UAV)
2026 關鍵進度
1. 沱江級艦交付高峰： 第 2 批次 5 艘艦艇於 2026 年陸續交艦，依完工比例認列營收。
2. 無人艇大單： 國防部「千艘無人艇」計畫啟動，龍德為主要受惠者，鎖定 300 億潛在市場。
1. 標案放量： 國防部採購超過 20 萬架無人機（含微型至大型），子公司「中光電智能機器人」為得標主力。
2. 非紅供應鏈出口： 2026 年啟動整機與零組件對美出口，成為國際供應鏈一環。
產能佈局
六廠投產： 2026 Q1 新廠產能開出，預計貢獻 30 億元產值，具備承接中大型艦艇能力。
產能擴充挑戰： 需應對國內外爆發性需求，目前正積極擴充產線以消化訂單。
國防營收純度
極高 (High Pure Play)
營收高度依賴國防標案，受惠程度最直接。
中等 (Diversified)
國防業務主要由子公司貢獻，母公司仍以顯示器與背光模組為主，軍工為新成長引擎。
財務表現與投資亮點 (2026 預測)
龍德造船：營收認列高峰，獲利具爆發力
營收動能： 手握訂單超過 100 億元，能見度直達 2026 年底。隨著沱江級艦進入交艦期，加上新廠產能利用率提升，營收將顯著跳升。
獲利結構： 雖然沱江級艦毛利相對固定，但新廠投入後可承接更高毛利的「維修」與「大型艦」訂單，優化產品組合。
EPS 預估： 市場預估 2025-2026 年 EPS 有望挑戰 4 元以上水準。
中光電：雙引擎驅動，軍工業務享高本益比評價
營收動能： 法人預估 2026 年合併營收將成長約 10%，達 439 億元。其中無人機業務因標案遞延至 2026 年出貨，將迎來倍數成長。
獲利結構： 無人機業務毛利高於傳統背光模組，隨著佔比提升，有助於拉高整體毛利率。
EPS 預估： 法人預估 2026 年 EPS 約為 3.2 元，目標價區間多落在 95-110 元。
綜合投資建議
積極型 (龍德造船)： 若您看好國艦國造政策延續性及無人艇新戰法，龍德造船因股本小、籌碼集中且軍工純度高，股價對政策利多的反應會最劇烈。需留意國防預算審查進度。
穩健型 (中光電)： 若您傾向佈局 AI 機器人 與 國際供應鏈，中光電是較佳選擇。其風險分散（有本業支撐），且具備切入美國國防供應鏈的技術實力（非紅商機），但需耐心等待營收佔比擴大。
結論： 在 2026 年的投資光譜中，龍德造船代表的是「海權防衛的在地且立即需求」，而中光電則代表「AI 智能作戰的國際化潛力」。
張量科技、昇銳、奇紘的機會與表現
這三家公司分別代表了 AI 與軍工鏈中的「關鍵大腦（控制）」、「感官（影像）」與「生命線（散熱）」。在 2026 年美台國防合作深度化的背景下，其定位與機會如下：
張量科技 (Tensor Tech)：衛星與無人機的「導航大腦」
張量科技是極少數具備球型馬達（Spherical Motor）專利技術的廠商，這在航太與軍事領域具有「破壞式創新」的潛力。
關鍵機會：
低軌衛星韌性： 2026 年台灣積極建置自有的低軌衛星群，張量科技的技術能大幅減少衛星姿態控制系統的體積與重量。
高精密無人機： 美方（如 SpaceX 或軍事承包商）對減少組件重量、提升電池壽命有無窮需求，張量科技已成功切入國際航太供應鏈。
投資亮點： 作為新創技術領航者，其價值在於技術獨佔性。若 2026 年能取得更多美軍或全球衛星營運商的長約，估值將有跳躍式成長。
昇銳 (3128)：智慧邊境與戰場的「銳利雙眼」
昇銳從安控領域轉型，深耕 AI 影像辨識與軍事等級監控系統，是「非紅供應鏈」在感測器端的核心成員。
關鍵機會：
AI 戰場監控： 昇銳的 AI 影像技術可用於自動偵測敵軍活動。在 2026 年國防標案中，其產品被大量整合進「固定式偵測站」與「機動式監測設備」。
去中化商機： 隨著美國徹底剔除中資安控產品，昇銳在北美市場與台灣國防建設中獲得大量轉單。
表現分析： 營收受惠於 2026 年軍工採購法案的落實，特別是在智慧營區與國境防衛系統的升級計畫中表現穩健。
奇鋐 (3017)：AI 算力與軍事設備的「冷卻生命線」
身為全球散熱龍頭，奇鋐在 2026 年不只是輝達（NVIDIA）的核心夥伴，更切入了軍事運算散熱市場。
關鍵機會：
AI 伺服器散熱： 隨着軍事運算全面 AI 化，高功耗晶片產生的熱量必須精準控制。奇鋐的 3D VC（均熱板） 與液冷技術，是軍事級超級電腦維持運行的關鍵。
衛星與雷達散熱： 2026 年美國強化在台佈署的偵蒐雷達與低軌衛星接收站，均需奇鋐提供能在極端環境下運作的散熱方案。
表現分析： 財務表現極為亮眼，受惠於 AI 伺服器與軍事基礎設施雙引擎驅動，2026 年獲利預期維持高成長，是軍民兩用股中的權值指標。
綜合觀察
技術門檻： 張量科技最高（具獨特性）。
市場爆發力： 奇鋐最強（受惠 AI 浪潮最直接）。
轉型純度： 昇銳最明顯（從安控轉國防）。
台灣廠商（張量科技、昇銳、奇鋐）與美國頂尖軍工巨頭（如 Lockheed Martin 與 Northrop Grumman）的對接，代表了美台軍工合作從「零件買賣」進入到「次系統嵌入」的深層階段。
在 2026 年「美台國防產業合作倡議」的架構下，具體對接情況如下：
張量科技 (Tensor Tech) x Northrop Grumman：衛星微型化關鍵
Northrop Grumman 是全球衛星與太空監視系統的領導者，對衛星的「輕量化」與「高機動性」有極高要求。
技術對接點： 衛星姿態控制系統（ADCS）。
具體機會： 張量的「球型馬達」能將傳統需要三顆馬達才能完成的空間定向，縮減為單一系統。這對於 Northrop Grumman 承接的美國太空發展局（SDA）低軌衛星群（Proliferated Warfighter Space Architecture）標案至關重要，能有效減少發射成本並增加載荷空間。
合作地位： 技術供應商。張量的技術是實現「微衛星群」戰略的核心組件。
昇銳 (3128) x Lockheed Martin：戰場感知與 AI 辨識
Lockheed Martin 在生產 F-35 戰機與多管火箭系統（HIMARS）時，需要大量的傳感器與後端 AI 影像處理。
技術對接點： 邊緣 AI 影像分析。
具體機會： 昇銳具備經 TAICS 認證 的資安標準，其 AI 辨識演算法可對接到 Lockheed 的多域作戰（MDO）網路中。例如，在智慧營區監控或無人載具的標定系統上，昇銳提供符合美國 NDAA（國防授權法） 合規的「非紅」視覺模組。
合作地位： 供應鏈韌性夥伴。在美方推動「去中化」安控後，昇銳填補了高可靠度視覺偵測設備的缺口。
奇鋐 (3017) x 兩大軍工巨頭：高能雷達與 AI 指揮中心散熱
無論是 Lockheed Martin 的 Aegis（神盾系統） 或是 Northrop Grumman 的 AN/APG-83 雷達，都需要極高性能的散熱方案。
技術對接點： 液冷（Liquid Cooling）與 3D VC 散熱技術。
具體機會：
高能雷達： 現代主動電子掃描陣列（AESA）雷達運作時產生極高廢熱，奇鋐的散熱模組能確保雷達在極端氣候下維持偵測精度。
行動式 AI 中心： 戰場指揮中心搭載大量 AI 晶片，奇鋐提供的伺服器級散熱方案是這類軍用算力設備的標準配備。
合作地位： 關鍵零組件領導者。奇鋐與輝達（NVIDIA）的緊密關係，使其自然進入使用 NVIDIA H100/B200 晶片的軍用運算平台供應鏈。
總結比較：對接角色分析
公司
對接對象 (範例)
對接層級
戰略價值
張量科技
Northrop Grumman
核心研發/次系統
技術突破： 解決太空設備體積瓶頸
昇銳
Lockheed Martin
硬體與軟體整合
資安信任： 提供乾淨的 AI 視覺感測
奇鋐
兩大巨頭共用鏈
基礎設施/零組件
產能優勢： 支撐高能設備的熱能管理
投資參考建議：
這種對接意味著這三家公司已超越「台灣本地標案」範疇，正式納入全球民主供應鏈。其中，張量科技具備最高的技術門檻與溢價空間，而奇鋐則是規模化生產下的最大收益者。
美台「共同生產（Co-production）」政策的核心在於落實 2026 國防授權法案（NDAA） 中的「非紅供應鏈」要求。這對不同屬性的企業產生了截然不同的海外佈局影響：有的必須「赴美設點」，有的則需「南向擴產」，而有的則需「留台升級」。
根據最新產業動向與政策分析，以下是針對張量科技、昇銳、奇鋐的具體影響論述：
張量科技 (Tensor Tech)：赴美設立「技術整合前哨」
對於掌握衛星關鍵技術的張量科技而言，共同生產政策要求的是「技術落地」與「系統驗證」。
海外佈局變動： 張量科技並非大規模設廠，而是傾向在美國矽谷或航太聚落設立研發與業務中心。
政策驅動原因：
國防合規： 美國太空軍與國防部標案（如 SDA 標案）通常要求核心控制系統需在美國境內進行最終整合或驗證，以符合資安規範。
共同開發： 透過在美據點，張量能直接與 Northrop Grumman 或 SpaceX 的工程團隊進行「同步設計（Co-design）」，這比單純的零件買賣更具黏著度。
奇鋐 (3017)：重押「越南」作為非紅量產基地
對於需要大規模量產散熱模組的奇鋐而言，美台共同生產政策的意涵是「供應鏈安全」，而非強制赴美製造（因成本過高）。
海外佈局變動： 奇鋐將產能重心大幅移往越南，而非美國。其越南廠在 2026 年持續擴充，負責生產液冷板（Cold plate）與機櫃。
政策驅動原因：
China+1 策略： 美國客戶（如 AWS, NVIDIA, 國防承包商）要求「非中國製造」。越南廠提供了符合美國採購規範（TAA Compliant 類似精神）的產地證明，同時維持了成本優勢。
產能支援： 美台軍工合作需要大量「商規軍用」的伺服器算力，奇鋐的越南廠區是支撐這些 AI 伺服器與戰情中心冷卻系統的真正後盾。
昇銳 (3128)：深耕「台灣」作為 trusted foundry（信賴基地）
對於安控與影像辨識的昇銳而言，政策重點在於「資安信任」。由於影像監控涉及敏感數據，美國更看重產品是否來自「乾淨」的台灣產線。
海外佈局變動： 昇銳並未急於赴美設廠，而是斥資 8.5 億元在台灣桃園擴建新廠，並以此作為對美出口的總部。
政策驅動原因：
NDAA 轉單效應： 美國嚴禁海康威視等中資產品，昇銳憑藉「MIT（台灣製造）」標籤即可滿足美國國防與政府採購需求。
關稅優勢： 隨著 2026 年美台貿易協定推進，台灣安控產品出口美國享有更穩定的關稅架構，使得在台製造、直接出口成為最優解。
總結：三種不同的「共同生產」路徑
企業
核心角色
海外佈局策略
2026 政策影響關鍵
張量科技
大腦 (衛星控制)
赴美對接： 設立技術/業務節點
需貼近客戶進行系統整合與驗證
奇鋐
後勤 (散熱製造)
南向擴產： 越南產能極大化
提供低成本且合規的非紅產能
昇銳
眼目 (安控影像)
留台升級： 擴大台灣製造
以 MIT 信任標章取代中國產品
投資啟示：
在評估「軍工概念股」時，不要只期待「赴美設廠」。像奇鋐這樣能利用越南產能滿足美國規範的企業，獲利能力往往優於被迫赴美承擔高成本的廠商；而像張量科技這類技術型公司，其價值則在於能否成功嵌入美軍的研發體系。
在 2026 年台灣國防預算規模達 9,495 億元（含特別預算，佔 GDP 約 3.32%）的背景下，前述廠商的國內訂單與標案機會正進入「實質認列」的高峰期：
漢翔 (2634)：國機國造維修與無人機大單
在手訂單： 目前在手訂單約 144 億至 150 億元（含軍用與民用）。
關鍵項目：
高教機後勤： 隨著「勇鷹號」全數交機，營收重心轉向每年穩定認列的機隊維修與零件供應。
無人機反制系統： 積極搶進軍備局預計釋出的 500 億元無人機相關標案，擔任系統整合商角色。
雷虎 (8033)：無人機國家隊的主力
在手訂單： 鎖定 2026 年啟動的「無人機優勢計畫」，目標搶攻國內約 500 億元 的無人機總預算。
關鍵項目：
微型無人機： 國防部計畫採購超過 20 萬架 各類無人機，雷虎具備量產優勢。
無人艇： 參與海軍「千艘無人艇」計畫，爭取 300 億元 的潛在市場訂單。
龍德造船 (6753)：高效能艦艇交艦高峰
在手訂單： 截至 2026 年初，在手訂單約 144 億元，其中軍艦相關佔約 64 億元。
關鍵項目：
沱江級艦： 預計於 2026 年底前完成 5 艘「反艦型」 艦艇交艦，並依完工比例法認列約 90.7 億元 的標案金額。
新產能挹注： 蘇澳六廠於 2026 Q1 投產，預計貢獻逾 15 億至 30 億元 的新產值，具備承接更大標案的能力。
中光電 (5371)：軍用商規無人機量產
在手訂單： 子公司「中光電智能機器人」已取得國防部監視型與微型無人機標案認證。
關鍵項目： 受惠於 1.25 兆軍購案中的無人機擴大編列，2026 年進入標案實質出貨期，預期軍工業務將貢獻顯著營收成長。
張量、昇銳、奇鋐：關鍵零組件與系統供應
張量科技： 鎖定國家太空中心（TASA）與國防部合作的低軌衛星導控系統標案，具備高度技術門檻。
昇銳 (3128)： 配合國防部「智慧營區」及「邊境自動化偵測」計畫，爭取海巡與軍方約 50 億元 的影像偵測標案。
奇鋐 (3017)： 作為軍用伺服器與高能雷達系統的關鍵散熱供應商，受益於國軍裝備數位化與 AI 化的基礎建設需求。
投資觀點：
2026 年是從「題材」轉向「EPS 兌現」的關鍵年。龍德造船與漢翔因有大型專案完工，營收能見度最高；而雷虎與中光電則視 2026 年無人機標案的決標與撥款進度而定。
