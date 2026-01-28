美台簽署聯合聲明！華府晤談AI、無人機 國務院盛讚「關鍵夥伴」

即時中心／顏一軒報導

美國時間27日，台美雙邊在華府舉行「經濟繁榮夥伴對話」（Economic Prosperity Partnership Dialogue，EPPD），雙方就推進供應鏈安全、無人機系統認證與消除投資稅務障礙等議題，並共同簽署聯合聲明，支持「矽和平宣言」（Pax Silica Declaration）原則；《路透社》（Reuters）也指出，美國國務院（the U.S. State Department）盛讚台灣是「關鍵的夥伴」（a vital partner）。





《路透社》28日報導，台灣與美國的高階官員在一個始於川普政府首屆任期的高層論壇上，討論了在人工智慧（AI）、科技以及無人機領域的合作；美國國務院更盛讚台灣是「關鍵的夥伴」。

據報導，儘管美國與台灣並不具有正式的外交關係，但美方仍是台灣最重要的國際支持者與武器供應國；而美台「經濟繁榮夥伴對話」首次是在2020年11月舉行。

另據《中央社》報導，美國國務院主管經濟事務的次卿海柏格（Jacob Helberg）會後表示，此項對話主要是把共同價值轉化為共同的能力，涵蓋關鍵礦產、半導體到數位基礎設施，以確保AI技術堆疊的安全。

快新聞／美台簽署聯合聲明！華府晤談AI、無人機 國務院點名「關鍵夥伴」

美國國務院主管經濟事務的次卿海柏格。（圖／翻攝自美國國務院官網）





