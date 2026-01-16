美台談成關稅下修至15% 台灣在美取得兩項最惠待遇

（德國之聲中文網）歷經多個月磋商談判後，美國與台灣週四（1月15日）達成貿易協議，是美國總統川普自去年4月推出大規模關稅計畫以來，所敲定的最新交易；此前，美國已與歐盟、日本達成類似協議。川普同時也與中國達成為期一年的貿易休戰。

川普最初對台灣商品設定32%的關稅，之後暫時調降至20%。根據新協議，關稅將進一步下修至15%，學名藥、飛機零組件及美國無法取得的天然資源則適用零關稅。擴大美國產能的台灣晶片製造商，如台積電，亦可享有較低的半導體進口稅率。

作為交換，台灣科技企業將加大對美投資至少2500億美元，涵蓋半導體、人工智慧與能源等相關領域，也將透過信貸機制，支持後續投資案落地。美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）表示，包含台積電2025年已承諾的1000億美元，未來相關投資仍將持續擴大。

此次協議亦涉及美國「232條款」適用安排，該條款允許美國以國安為由，對進口產品加徵關稅或限制數量；根據這次協議，美國對台灣半導體及半導體衍生品，以及汽車零組件等多項輸美產品，將徵收不超過15%的232關稅。

美國商務部在聲明中形容，這是一項「具歷史意義的貿易協議」，將在美國打造多座「世界級」產業園區，強化國內生產能力、大幅推動美國半導體產業回流本土。盧特尼克表示：「我們的目標是將台灣40%的供應鏈和生產環節轉移到美國本土……這樣我們就能在半導體製造方面實現自給自足。」

台灣行政院副院長鄭麗君週五在記者會中表示，協議仍須送交立法院審查，但台灣已爭取到兩項關鍵最惠待遇，有助降低台灣半導體業者赴美布局的不確定性。她指出，「台灣模式」將輸出至美國，除強化產業競爭力，也深化雙邊戰略合作；針對開放市場，則將在數週後與美國貿易代表署磋商及簽署合作協議。

中國對此表達不滿。中國外交部發言人郭嘉昆16日稱中方反對建交國與台灣「商簽任何具有主權意涵和官方性質的協定」，要求美國遵守「一個中國」原則及中美三個聯合公報。

加速台灣半導體業者在美投資

晨星（Morningstar）分析師在近期報告中指出，幾乎所有AI公司都仰賴台積電生產特殊應用積體電路（ASIC）、圖形處理器（GPU）等各類晶片，使其擁有強大的定價能力。台積電日前也已承諾在美國投資約1650億美元，並表示正加快亞利桑那州新廠的建設，打造晶圓廠聚落，以滿足客戶需求。

面對台灣半導體產業可能外移至美國的疑慮，鄭麗君表示，供應鏈合作「不是外移（move），而是建造（build）」，並強調台灣支持美國打造本土供應鏈，是「讓台灣科技產業延伸擴展」。

台灣工具機製造商麗馳科技（Litz Hitech Corp.）銷售總監吳姓主管表示：「對等關稅降至15%當然是好事，至少讓我們與主要競爭對手韓國、日本站在同一起跑線上。」但他也指出，在公司利潤率僅有個位數的情況下，「根本無法替美國客戶吸收這筆關稅」。

彭博報導分析，該貿易協議對台灣整體經濟的直接影響有限，但在中國對台加大施壓之際，具有重要的政治意義；對美國而言，這項協議則有望在未來十年間大幅提升國內半導體產能。

作者: 周依恩 (路透社、法新社、彭博社等)