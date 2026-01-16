美台貿易協議惹怒中國 中駐美大使館：撤回協議否則承擔後果

中國要求美國川普政府撤回對台貿易協議。路透社



美台達成關稅貿易協議竟激怒中國！中國駐美大使館週四（1/15）發聲明痛批美國「故意推進」與台灣的關稅談判，還說此協議「違反一中原則」，要求美國立刻撤回，否則將承擔後果。

香港英文報章《南華早報》報導，美國商務部週四公布對台貿易談判公告後，中國駐華府大使館透過聲明對此表達「強烈譴責」，要求華府「撤回這項所謂的協議」。

中國駐美使館發言人劉鵬宇痛批美方「故意推進」與台灣之間的貿易談判，「嚴重違反一個中國原則和三個中美聯合公報」。聲明要求美方「停止向台獨分裂勢力發出錯誤信號，否則所有後果都由美方承擔。

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）週四受訪談論美台貿易協議時，多次稱台灣為國家，還說在中國不斷恫嚇威脅下，台灣理解不應將半導體集中在台灣生產，且台灣也知道需要美國總統川普保護，必須投資美國「讓他開心」。

路透社報導指出，在中國對台灣虎視眈眈的狀況下，美國越來越無法承受晶片高度仰賴台灣製造的後果。報導還說，這項美台貿易協議在關鍵時刻深化川普政府和台灣之間的關係。

