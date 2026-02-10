美台退役軍官聯手打造「非紅」機器狗戰隊 他還曾登上共軍軍艦！

〔記者方瑋立／台北報導〕美國重返印太來勢洶洶，一間名為LAKI ROBOTICS的美商新創近期在台北低調佈局。這家公司的核心並非傳統科技新貴，而是一個罕見的「美台軍事混血」團隊。創辦人暨CEO胡大任(Josh Hu)曾任美國空軍軍官，更曾是極少數登上解放軍和平方舟號執行任務的美軍軍官；而他的搭檔、台灣區國防副總王國強(Arthur Wang)則是前中華民國海軍少將。透過台美軍退伍將校強強聯手，用「信任」連結台灣強大的硬體供應鏈與美軍迫切的無人載具需求。

胡大任1975年出生於台北，從小就是個「軍武迷」，愛讀《尖端科技》、《矛與盾》，10歲移民美國後，又逢電影《捍衛戰士》上映，更令他從軍的熱情沸騰。他感性地向記者說，「其實在台灣的時候就想當軍人，只是移民到美國之後繼續追夢」。

高中的時候，胡大任唸了三年軍訓課，從海軍陸戰隊到海軍，大學想「放輕鬆」一下，考取了加州大學聖地牙哥分校(UCSD)航太工程學位，第一份工作是為美國空軍做飛機測試，也曾到知名軍武大廠雷神做衛星測試。最後卻還是認為軍中的生活好，可以到處跑，因此透過空軍軍官訓練學校(OTS)加入美國空軍。在進入產業界前，他曾在美國空軍服役，擔任網路作戰與軍醫行政官，並先後派駐於美國在台協會(AIT)、美國太平洋特戰指揮部及印太司令部。

胡大任接受本報採訪時，分享了一段鮮為人知的經歷。2014年環太平洋軍演(RIMPAC)期間，他因具備雙語與文化優勢，奉命登上參與演習的和平方舟號，擔任為期 10 天的聯絡官與直昇機落艦空管官。這段「深入敵營」的特殊經驗，讓他對解放軍的作業模式與美中軍事文化的差異有著第一手的觀察與理解。

「我非常清楚該如何打入美國市場，並對其供應鏈的採購邏輯與規範極為熟悉。」胡大任表示，退役後他創立KBay Consulting公司，專注於為政府客戶提供韌性通訊與專案策劃，如今則透過LAKI ROBOTICS，將這種戰略視野轉化為實體的防衛科技。

為了讓美軍的戰略需求能精準對接台灣的供應鏈，胡大任找來了前海軍西寧艦艦長、曾任海軍作戰與軍事計畫主管的王國強擔任國防副總。王國強指出，在烏俄戰爭啟示下，無人載具的「群體智慧」已是現代軍事科技與防衛作戰不可或缺的一環。

除了海空軍背景，LAKI的營運長Jason Chung則是美國陸軍退役高階軍官，現任夏威夷州政府軍事事務委員會副會長 。這個集結美國陸、空軍與台灣海軍的三軍「聯合作戰」隊伍，不只懂技術，更懂「軍語」。他們能將美軍指揮官口中模糊的「實戰需求」，轉譯為台灣工程師聽得懂的「技術規格」，解決了過去台灣廠商空有技術卻不得其門而入的痛點。

胡大任也向記者透露，創立LAKI的初衷源於對工程的熱愛，也源於與愛犬LUCKY同名的守護情懷，希望讓AI機器狗成為「能守護生命的行動夥伴」。這個團隊正試圖證明，台灣不只是代工廠，更是民主陣營最值得信賴的軍工盟友。

