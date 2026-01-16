美台達成新貿易協議 中國外交部「堅決反對」籲華府恪遵「一個中國」原則



美國商務部15日發表聲明，證實已與台灣達成貿易協議，內容主要包括對等關稅由原本的20%下修為15%，以及台灣承諾對美國進行規模達5000億美元的投資等，對此，中國外交部發言人在例行記者會面對提問時，強調北京一貫「堅決反對」任何建交國與台灣簽署協定的立場，並呼籲美方恪守「一個中國」原則。

中國官媒環球時報指出，中國外交部發言人郭嘉昆，16日在例行記者會上，面對外媒要求對美台達成貿易協議進行評論的要求，表達「中方一貫堅決反對」建交國，與台灣簽訂任何「具有主權含義與官方性質協定」的立場。

此外，郭嘉昆也呼籲美國應切實恪守「一個中國原則」以及「中美聯合公報」內容。

南華早報（SCMP）則指出，中國駐美大使館發言人劉鵬宇，在美方公布協議內容之後，指控華府「蓄意」推動與台灣之間的貿易談判，強調此事已「嚴重違反一個中國原則和三個中美聯合公報」，違反華府和台灣僅保持非官方關係的承諾。

因此，劉鵬宇要求美方「停止推動並且撤銷所謂協議」，停止「向台獨勢力發出錯誤訊息」，否則「一切後果將由美方承擔」。

