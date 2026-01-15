美台達成貿易協議! 台關稅15%、台半導體公司加碼對美投資16兆元

政院公布台美關稅談判雙方會面照片，圖為行政院副院長鄭麗君與美國商務部長盧特尼克（左）。 圖：行政院提供

[Newtalk新聞] 台美政府連日就降低美國總統川普（Donald Trump）對等關稅稅率進行談判，結果終於出爐。台美貿易談判團隊在美東時間15日進行總結會議，美國商務部宣布，美國對台灣商品適用的對等關稅稅率總體不超過15%。台灣的半導體與科技企業將對美進行至少2500億美元的新增直接投資，台灣將提供至少2500億美元的信用保證。

美國商務部15日下午發布聲明指出，台灣的半導體與科技企業將進行至少2500億美元的新增直接投資，在美國興建並擴充先進半導體、能源及人工智慧（AI）的生產與創新能力。額外投資方面，台灣將提供至少2500億美元的信用保證，以促進台灣企業的進一步投資，支持在美國建立並擴大完整的半導體供應鏈與產業生態系。

根據白宮準備15日宣布的美台貿易協議條款，台灣輸美商品的關稅，將從此前的20%，降至和去年達成的美日貿易協議及美韓貿易協議相同水準（15％）。台灣科技業也將承諾直接投資至少2500億美元，以擴大在美國的先進半導體、能源及人工智慧（AI）營運。台灣還同意為了進一步投資美國半導體供應鏈，提供2500億美元的信用擔保。

白宮概述台美貿易協議的聲明並未明確提及台積電，但上述安排顯然暗指這家全球首屈一指的AI晶片製造商。台美貿易協議消弭台美間的1大爭點。台灣官員數月以來一直表示接近達成協議，但始終沒實現。在1支由幾位台灣最高階官員組成的代表團訪問華府，和幾位川普的代表敲定最終該協議後不久，該協議就對外宣布。

台美貿易協議的架構也規定，台灣輸美汽車零組件、木材、木料與木製品徵收的特定產業關稅上限為15%。根據上述聲明，台灣製的輸美學名藥將免徵進口稅。另外，台灣半導體將獲未來的關稅減免。台灣半導體公司在美國建廠期間，將能免關稅進口相當於現有產能2.5倍的產品；完工後，免關稅上限則降至1.5倍。

