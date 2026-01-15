美台達成15%關稅協議！英媒：緊張關係緩和

▲有英媒指出，美國與台灣達成15%的關稅貿易協議，標誌著彼此原先緊張的關係，有緩和趨勢。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國商務部當地時間週四宣布，美國、台灣已達成「以半導體為重點」的貿易協議，台灣科技企業與台灣政府的直接、追加投資將高達5000億美元，而美國則把對台關稅從20%下調至15%。有英媒指出，這或許標誌著2國原先的緊張關係有所緩和。

根據《金融時報》報導，白宮去年曾威脅，除非外國公司願意投資美國本土製造業，否則將對半導體徵收史無前例的100%關稅，台灣還發現自己成為了川普高額對等關稅的目標，並且是少數幾個未能在川普設定的最後期限前、就達成協議以避免最高稅率的美國盟友之一。

此外，白宮去年還收購了陷入困境的晶片製造商英特爾（Intel）10%的股份，希望幫助該公司重奪科技領先地位，不過後來就發生英特爾挖角台積電高管、涉嫌竊密而引起激烈的法律鬥爭，台灣當局甚至展開了正式調查，這些都凸顯了半導體議題在美台關係裡的敏感性。

然而，現在隨著雙方達成協議，標誌著華府和台北之間的關係有所緩和，在該協議之下，願意投資美國製造業的公司，在廠房建設期間，可以免稅進口相當於其產能2.5倍的晶片；至於已經在美國建立晶片製造基地的企業，也可以免稅進口相當於其產能1.5倍的產品。

報導提到，台積電身為一家服務全球客戶的半導體代工廠，歡迎美台達成強而有力的貿易協定，畢竟市場對於它們的先進技術，需求非常強勁，台積電將繼續在台灣投資並拓展海外市場，所有投資決策都將基於市場狀況和客戶需求。

分析指出，台灣經過數十年的產業政策，將自身打造成全球電子產業的核心，從而在全球晶片生產佔據主導地位，而台灣對全球晶片產業的重要性，也被認為有助於維護台灣安全，使美國或其他國家，更有動力阻止北京對其攻擊或侵略。

原文連結：US and Taiwan strike trade deal tied to $250bn chip investment

