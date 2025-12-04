美台關係穩了？學者分析美國《台灣保證實施法》：接下來1事才是關鍵

政治中心／陳慈鈴報導

美國《台灣保證實施法》正式生效，學者認為美台關係走向「制度化」。（示意圖／資料照）

美國總統川普（Donald Trump）於美東時間2日正式簽署《台灣保證實施法案》（Taiwan Assurance Implementation Act），研擬解除目前台美外交的限制。對此，旅美教授翁履中表示，川普在敏感時刻簽下友台法案，美台關係進一步「制度化」。

翁履中於臉書指出，這部法案的關鍵意義，不只是在文字上強化「美國支持台灣」的政治訊號，而是正式把美台互動的「鬆綁程序」制度化，使之成為國務院無法忽視、也不能跳過的既定義務。從現在起，美國對台政策不再完全取決於行政官員的個人偏好、白宮的外交氣氛，或美中關係的即時溫度。國務院依法必須定期檢討與台灣往來的限制，並主動評估：哪些規範已經不合時宜？哪些限制應該解除？哪些互動層級其實可以升級？

翁履中表示，對於支持強化台美關係的美國政治人物而言，這相當於新增了一個「具法律依據」的政策工具箱，使挺台不再只是政治宣示，而成為可被制度性操作的選項。對於不那麼重視台灣的政治人物而言，這部法案也設定了一個最低門檻，讓任何一任政府都不能輕易忽略台灣的存在。簡言之，這是一套被固定在美國政策架構中的工具，未來由誰來使用我們尚不可知，但它會持續存在，作為台美關係的重要制度支點。

翁履中進一步表示，然而，這些制度上的進展，多數台灣民眾不一定會深入關心；社會更直接在意的是台美關係是否繼續前進，以及美國是否仍然願意站在台灣這一邊。因此，這部法案另一個重要效果，來自它在此刻所釋放出的「穩定訊號」。在川普與習近平剛完成通話、整個印太局勢仍在測試彼此底線之際，美國選擇將這項強化台美互動的法案正式簽署，對華府而言可能是一項外交壓力測試，是在提醒北京「台灣議題未被擱置」。但對台灣社會而言，這是能夠提升信心的訊號：即便美中正在對話、即便川普偏好以交易處理外交，美方仍願意在制度面替台灣保留進可攻、退可守的政策空間。

翁履中說，但必須強調的是：制度上的門被打開，並不等於華府會立刻跨出去。川普政府未來是否會真正運用這些工具，仍取決於白宮在處理美中關係時的利益盤算。如果北京選擇克制、不對此法案升高對抗、不祭出稀土管制或經貿反制，那對台灣來說可被解讀為：美國在美中互動中仍握有足以讓北京保持謹慎的籌碼，北京不願為此破壞明年可能的「川習會」氣氛。

翁履中認為，相反地，如果北京以稀土限制、經濟施壓或軍事行動作為反制，而川普政府卻選擇按兵不動——沒有藉此加速軍售、提升互動層級、或派出更高層官員訪台——那對台灣而言就需要更加謹慎評估。這將顯示川普更傾向維持與北京的談判空間，而非立即投入成本來反制中國；政治現實可能壓過制度工具，而台灣在美中之間的戰略地位則需要重新觀察。

翁履中總結，認為《台灣保證實施法案》為美國政治人物提供了更具制度化的挺台工具，對台灣也具有士氣與制度層面的雙重加分。然而，法案本身只是開啟可能性的門，真正決定這扇門是否會被推開的，是北京的反應與華府的後續選擇。接下來的美中互動才是關鍵，而台灣必須以更務實的外交判斷，密切觀察這場正在形成中的三方動態。

