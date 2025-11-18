美台關係邁入黃金時代！谷立言點名兩大產業合作

美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）今（11/18）日出席台灣美國商會2025年度會員大會。翻攝自AIT臉書



美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）今（11/18）日出席台灣美國商會2025年度會員大會，他表示，全球繁榮有賴於台海和平，以及不受干擾與脅迫威脅的供應鏈，美台在人工智慧（AI）與國防工業領域的合作，使得經貿關係即將邁入一個黃金時代。

谷立言首先指出，過去30年來，台灣企業與投資受低薪勞動力、高速成長的市場與全球化吸引而傾向中國大陸；「但這都結束了，取而代之的是一個全新的時代」，一個由AI與安全供應鏈所驅動的時代正在成形。

谷立言認為，美台經貿關係即將邁入一個黃金時代，背後的推手正是AI革命，台灣的AI基礎建設計畫與策略為其打下堅實基礎，美國的AI策略則著重在引領研發、符合倫理的AI治理、促進國際合作等領域；美台互補的策略，自然而然地使雙方深化合作顯得相得益彰。

谷立言舉例，台積電與美國AI晶片設計領導廠商NVIDIA與AMD之間的合作，這兩間晶片設計公司皆由台裔美籍的領袖掌舵，還有Microsoft、Google、AWS亞馬遜雲端運算服務、IBM在內的許多美商，全都在深化在台灣的AI與雲端投資，而台灣科技巨擘如環球晶圓、鴻海、緯創、台達電以及其他許多公司也正持續擴大他們在美國的AI與半導體布局。

谷立言指出，台灣自2010年以來，每年流入中國的投資占整體對外投資的占比，已從當初的84%大幅下降至今（2025）年不足4%；在同一段時間內，台灣對美投資則迅速攀升，如今美國已成為台灣最大的海外投資地。

「2025 年都已寫下台灣企業對美國直接投資的歷史紀錄！」谷立言透露，今年台灣對美投資計畫數達33件，金額達1050億美元（約新台幣3兆2758億元），這反映出台灣企業對未來的戰略判斷，美國將扮演關鍵角色，助台灣滿足全球對台灣產品不斷躍升的需求。

另外，谷立言也提到，這個經濟新時代的另一項特徵，就是格外重視安全與韌性，國際社會越來越清楚，全球繁榮有賴於台海和平，以及不受干擾與脅迫威脅的供應鏈；美國也支持台灣「以實力求和平」的努力，而美台之間不斷增強的防衛產業合作，就是最明顯的例證。

谷立言強調，美國對台灣的承諾堅若磐石，美國致力維護台海和平穩定，支持兩岸對話，我們相信分歧應在不受脅迫的情況下，以雙方人民均能接受的和平方式解決。而正如國務卿盧比歐（Marco Rubio）所言，美國持續反對任何以武力或脅迫改變台灣現狀的行動，此一立場跨越數十年與多屆政府，始終如一。

谷立言指出，美國仍是台灣主要的防衛物資與服務供應者，而擴大台灣的防衛工業基礎，對於維護印太地區的和平與安全不可或缺。台灣防衛相關支出在2030年前達到國內生產毛額（GDP）5%，如此投資防衛產業，不僅對提升嚇阻以確保和平至關重要，也將為美台合作開創嶄新契機。

在國防工業部分，谷立言尤其提到無人機與無人系統產業領域，美台正在攜手整合這個關鍵領域的供應鏈；台灣無人機出口在今年上半年比去（2024）年同期增加高達750%，許多正在尋求與不可靠的中國供應商脫鉤的美國無人機公司，正逐漸將台灣視為首選合作夥伴。

谷立言也提到，稀土開採與加工設備也是擁有無比巨大潛力的領域，從半導體到防禦系統，稀土元素對現代科技來說不可或缺，但這些關鍵礦物的全球供應鏈至今仍然脆弱，美台若共同投資稀土加工能力，將能建立更安全也更具韌性的供應鏈，降低對不可信賴來源的依賴，並推動產業成長。

