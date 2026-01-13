美台關稅傳將降至15%

美媒報導台美關稅將從20%調降為15%，台美關稅是否真能塵埃落定，國人拭目以待。 （翻攝自美國白宮官網）

記者康子仁、陳建興∕台北報導

美國紐約時報報導，台美接近達成貿易協議，美國對台進口關稅將由百分之二十降至十五，台積電在亞利桑那州將再投資興建至少五座半導體廠。行政院經貿談判辦公室十三日表示，雙方對相關課題已有大致共識，確認後將對外說明，另經濟部長龔明鑫將率領跨部會團隊赴美出席台美經濟繁榮夥伴對話（ＥＰＰＤ）會議，但是對會議確切召開時間與議題，經濟部均三緘其口。

經貿辦指出，在台美第五輪實體會議後，台灣透過視訊會議、書面文件交換，以「台灣模式」與美國商務部洽談供應鏈合作，並請美方提供取得土地、水電、簽證、行政便捷等協助措施，創造對台灣業者有利的投資環境，同時也持續與美國貿易代表署就未來台美貿易協議的相關內容進行文件交換確認。

廣告 廣告

經貿辦表示，台美關稅談判目標一直都是爭取調降對等關稅且不疊加，以及爭取二三二條款半導體、半導體衍生品及其他二三二項目的優惠待遇，台美之間針對相關課題已有大致共識。

經貿辦表示，待台美進行總結會議後，雙方將對外宣布協議主要內容，政府也將向國會與社會完整說明談判及協議內容，並依法定程序將完整協議文本及影響評估送交國會審議。

外傳龔明鑫將率團前往美國出席二十六日在美國召開為期二天的第六屆ＥＰＰＤ會議，由龔明鑫擔任主談人，隨行成員包括數位發展部及外交部相關高層官員，美方則由美國國務院主管經濟事務次卿海柏格負責。

ＥＰＰＤ為美國總統川普任內創立的台美雙邊經濟對話機制，台美雙方於二０二四年會前完成經濟繁榮夥伴對話合作備忘錄續約，同意再延長五年，本次會議也是續約後首次召開。

不過，傳出這次ＥＰＰＤ會議可能聚焦在供應鏈安全相關議題，包括先進機器人及ＡＩ供應鏈合作，並研議與美方及第三國在５Ｇ與海底電纜等數位基礎建設領域中展開合作等議題，經濟部則不願意多做說明。