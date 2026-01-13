美台關稅傳降至15%、台積電要再增設5廠 賴士葆：並不划算

紐約時報週一報導指稱，美國接近與台灣達成貿易協議，美國對台進口關稅將降至15%，台積電在亞利桑那州將再投資興建至少5座半導體廠。（圖：取自台積電官網）

美國對等關稅衝擊多國產業，台灣目前暫行對等關稅稅率為20%，並持續和美國談判。紐約時報週一報導指稱，美國總統川普的政府接近與台灣達成貿易協議，美對台進口關稅將降至15%，台積電在亞利桑那州將再投資興建至少5座半導體廠。對此，國民黨立委賴士葆今（13）日表示，我方關稅談判辛苦，能談到15％是不錯，但條件讓人擔心，看起來買賣並不划算。

紐約時報報導引述知情人士說法提到，川普政府將調降對台關稅，並要求台積電大幅加碼在美國的投資。協議，目前正進行法律層面的審核，最快本月宣布。協議將把美國對台灣貨品的關稅稅率降至15%，與日本、南韓的關稅稅率相同。台積電自2020年以來已在亞利桑那州完成一座晶圓廠，第二座正在興建、預計2028年啟用，並承諾未來數年再建四座。作為台美貿易談判的一環，台積電同意額外增加至少五座。

賴士葆指出，如果確定台灣出口美國的關稅是到15%，且沒有要疊加，當然是談判的成功。南韓跟美國有自由貿易協定（FTA），我方沒有FTA，能夠談到這樣當然是很好，可是條件就要再想一下。條件是台積電還要赴美國蓋5座晶圓廠，等於進一步把台灣最核心的護國神山搬到美國去。外傳我方要投資美國4000億美元，台積電已投資1600多億美元，另外的2000多億美元是否由台積電晶圓廠來埋單？這都要觀察。

賴士葆續指，去年台灣輸出到美國約2000億美元，自美國進口約500億美元，我方對美國出超，2025年比2024年多了一倍，2024年對美出超約700億美元。我方關稅談判辛苦，能談到15％是不錯，但條件讓人擔心，節省關稅僅5%，若以2000億美元出口到美國為計算，也就100億美元，結果我方條件是還要再多增加投資大概2000億美元左右，看起來買賣並不划算。