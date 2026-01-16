美台關稅出爐 AIT讚「前所未有」：強化美國經濟韌性與半導體供應鏈

美台關稅確定，美國在台協會（AIT）發文表示可大幅強化美國本土半導體供應鏈。資料照，廖瑞祥攝



美國對台課徵對等關稅，今（1/16）確定稅率為15％不疊加、半導體及衍生品關稅（232條款）適用最優惠待遇。美國在台協會（AIT）表示，這項前所未有的承諾，將強化美國的經濟韌性、創造高薪工作，並鞏固國家安全。該協議建立了美國與台灣之間的戰略經濟夥伴關係，旨在大幅強化美國本土半導體供應鏈，並確保美國在科技與產業的領導地位。該協議也將透過可預期的關稅架構，促進更加平衡的貿易。

AIT在臉書表示，今天，美國在台協會與駐美國台北經濟文化代表處簽署了一項具有歷史意義的貿易協議，將大幅推動美國半導體產業。這項前所未有的承諾，將強化美國的經濟韌性、創造高薪工作，並鞏固國家安全。

AIT指出，這項協議建立了美國與台灣之間的戰略經濟夥伴關係，旨在大幅強化美國本土半導體供應鏈，並確保美國在科技與產業的領導地位。根據協議，台灣將協助美國投資於台灣的半導體、人工智慧（AI）、國防科技、電信及生物科技產業，以增進美國企業進入市場、深化技術合作，並強化美國在關鍵與新興產業中的領導地位。

AIT表示，該協議也將透過可預期的關稅架構，促進更加平衡的貿易。

AIT列出協議要點，包括對台灣貨品適用的美國對等關稅稅率，最高不超過15%；對台灣汽車零組件、原木、木材及木材衍生產品適用的美國《232條款》關稅，最高不超過15%；美國將對學名藥、其原料、飛機零組件，以及無法取得的天然資源，適用0％的對等關稅；未來對台灣半導體適用的《232條款》關稅，將對投資美國的台灣半導體製造商給予獎勵。

AIT也提到，在核准的建設期間內，正在美國新建半導體產能的台灣企業，可規劃產能最多2.5倍的產品輸美而免繳《232條款》關稅；超過配額的進口，則適用較低的優惠《232條款》稅率；另外，已完成在美國晶片建設計畫的台灣企業，仍可規劃產能最多1.5倍的進口而免繳《232條款》關稅。

