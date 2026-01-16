美台關稅定案 侯友宜：政府要保護國內中小企業

新北市長侯友宜表示，台灣有98%都是中小企業，中小企業才是台灣的根，政府一定要投下更多資源保護中小企業。(記者翁聿煌攝)

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市長侯友宜16日參加樹林區行動治理，媒體詢問台美關稅調降至15%不疊加，美國商務部長盧特尼克說川普的目標是台灣半導體40%產能移到美國，侯友宜表示，台灣有98%都是中小企業，中小企業才是台灣的根，政府一定要投下更多的資源來保護中小企業。

侯友宜指出，台美貿易有進展是一件好事，半導體產業是整個台灣經濟的命脈，所以政府一定要謹慎面對，守護我們台灣最重要的核心產業。

但他指出，除了這個部分以外，他要特別提到是台灣有98%都是中小企業，中小企業才是台灣的根，大企業可以海外佈局、分散風險。那中小企業的挑戰，政府要重視這一個區塊，所以政府一定要投下更多的資源，來保護我們中小企業。

侯友宜說，新北市一定會站在中小企業這一邊，做好整體衝擊的配套措施，讓更好的人才、更多的產業，在中小企業能夠永續生根，這是最重要的一環，新北市還有很多的製造業，也要多多的關心，因為製造業這個部分在新北市蠻多的產業，所以新北市府會跟製造業並肩作戰。

