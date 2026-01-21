美台關稅拍板 翁履中曝大實話：貧富差距恐如「彈簧狗」

美國對台關稅於本月16日宣布達成關稅協議，降至與日、韓、歐盟同等級的15％，且不疊加最惠國（MFN）稅率。針對關稅談判結果，旅美教授翁履中表示，台灣在對美談判上本就沒有太多籌碼，最終爭取與日本、南韓同級的關稅待遇，結果也如預期。他也舉前總統蔣經國為例分析，台灣真正的關鍵，在於政府是否誠實面對壓力，並為社會長期衝擊做好準備。

對於美中關稅拍板，翁履中近日在其YouTube頻道「中間觀點 - 翁P聊時事」中表示，關稅就是爭取跟日韓同級，目標就這樣，美國並不會給台灣更好，所以台灣最多也就是爭取到跟日韓同等級，這也是預料中的事。

針對外界對談判結果有諸多想法與立場，翁履中認為，現在美國擺明了對台灣、日韓都有許多要求，台灣也不是中國大陸，並沒有條件與美國談任何事情。翁旅中強調，從海湖莊園協議裡面就有講得很清楚，只要有在安全問題上依賴美國的，美國就是有資格向他們要求關稅，而台灣與日韓都是在這群族裡面的，連躲都躲不掉。

翁履中進一步說明，除非在安全問題上真的有本事跟美國脫鉤、不依賴美國，「否則美國就是抓準這一點，你就是要交保護費」。

翁履中認為，美台關稅談判數字是預料當中的事，「台灣就是沒有辦法跟美國玩，很簡單」，不管藍綠執政都一樣，都是得向美國低頭。當美國的態度這麼清楚的時候，台灣的執政方唯一要做的事，就是讓老百姓知道現在台灣面臨壓力。翁履中也提及，過去前總統蔣經國遇到中美斷交、石油危機等，當時政府不是叫大家處變不驚，而是扎扎實實的找辦法來處理情況。

翁履中說明，如果當時的處理方法，是用宣傳包裝的方式，說一切都很好，那今天的台灣，可能早就什麼都不是、什麼都沒有了。目前的表象來看確實台股會賺錢，但會賺錢的就是資本家、科技產業，他也形容「財富上升的火車頭會衝得非常快」，就像彈簧狗玩具一樣越拉越長，隨貧富差距會越來越大，「長到有一天後面斷掉了，就是問題的所在。」

