美台關稅拍板15％ 王鴻薇：民進黨有2件不敢說的事

歷經9個月的貿易談判與密集磋商，台美關稅談判在美東時間15日結束總結會議，美國對台「對等關稅」確定由最初的32%調降至15%，且不疊加。國民黨立委王鴻薇指出，對美關稅的背後，民進黨有兩個不敢說的事，第一個，就是我們承諾對美投資越來越高，已喊到5000億美元，換算下來將近15兆台幣。第二個，美商務部長關稅公布後直言目標是在美國總統川普任內，將台灣整體供應鏈與產能的40%轉移至美國本土。

王鴻薇今(16日)在臉書粉專表示，行政院大肆宣布對美關稅15%，急著向國人邀功，行政院長卓榮泰甚至得意忘形，說是漂亮的全壘打，然而得分的卻是美國。

王鴻薇指出，事實上，對美關稅的背後，民進黨有兩個不敢說的事。第一個，就是我們承諾對美投資越來越高，已經喊到5000億美元，換算下來將近15兆台幣。其實去年史上最高的政府總預算，也不過2.9兆。換言之，民進黨對美的這場談判，我們已經預先把台灣五年的政府經費與未來投了進去，總統賴清德剩下的任期甚至不到四年，不看不知道，原來「鵝城的稅」，已經被收到民國120年以後。

王鴻薇接著點出，第二個，美國商務部長關稅公布後直言，預期台積電「將大舉投資，規模更大」，甚至直言目標是在美國總統川普任內，將台灣整體供應鏈與產能的40%轉移至美國本土。又根據彭博報導，關稅協議內容可能要求台積電在既有規畫之外，至少再增建四座晶片製造廠。

王鴻薇認為，台灣15%這個數字背後，失去的卻是整體未來與關鍵技術。事實跟數字擺在眼前，就算卓榮泰硬誇、綠媒硬洗，卻是洗不了喪事喜辦，簽約賣台的事實。

