美台關稅拍板15％ 蘇巧慧：相關措施顯示美國把台灣當重要貿易夥伴

新北市長參選人蘇巧慧今(16)日受訪，針對時事議題回應。(記者黃子暘攝)

〔記者黃子暘／新北報導〕美台關稅拍板為15%，國民黨主席鄭麗文批評這是最起碼的要求，不過是比照日、韓，民進黨卻將不堪的談判結果當成重大成就。民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧今(16)日受訪，被問及此事時表示，在行政院副院長鄭麗君等談判團隊努力下，台美貿易談出好成績，台灣關稅與日韓一樣15％且不疊加，還是首個在半導體關稅上拿到最優惠待遇國，所有台商到美投資也都免稅，3項措施可見美國把台灣當成重要貿易夥伴。

廣告 廣告

蘇巧慧指出，很感謝前總統蔡英文、總統賴清德努力讓世界看見台灣，讓台灣企業實力佈局全球，她也會跟新北市所有中小企業一起努力，讓好產品發行到全世界，讓大家生意做得好、沒煩惱。

【看原文連結】

更多自由時報報導

蘇巧慧差距已縮小 戴錫欽點藍白整合慢最大隱憂

美台關稅談判拍板三大亮點

自由說新聞》一片看懂台美關稅優於日韓！分析曝「這點」台灣首次、他嗆爆藍白

獨家畫面 》在美商務部內簽MOU 鄭麗君與盧特尼克、美貿易代表合影

