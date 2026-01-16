美台關稅敲定15％! 法人：台灣半導體產業重新取得競爭優勢

〔記者卓怡君／台北報導〕美台關稅達成最終協議，關稅降至15%，對此，國泰證期研究部指出，半導體供應鏈不確定性顯著下降，最惠國待遇使台灣半導體產業相對於韓國、日本重新取得競爭優勢。

國泰證期研究部分析，台美最終達成關稅協議，明確為「一般關稅15%且不疊加最惠國待遇」，台灣對美出口稅負風險具備清楚上限，排除懲罰性與行政性關稅反覆加碼的不確定性，其中半導體及半導體衍生品於232條款下取得最惠國待遇，台灣被正式納入美國國安架構下的「可信任供應國」，確保先進製程、AI晶片與關鍵零組件持續進入美國市場。台灣承諾對美投資5000億美元，擴大供應鏈投資合作，強化雙邊制度性連結，政策內容由情境假設轉為高度確定的制度安排。

廣告 廣告

國泰證期研究部認為，本次台美關稅協議的本質並非短期貿易讓利，而是台灣以投資承諾換取長期制度席位，對總經與產業結構形成結構性轉折。

以總經層面來看，15%關稅不疊加使出口部門的接單、報價與資本支出可預期性大幅提升，有望提振2026年外需與製造業信心上行。再從產業層面分析，232最惠國待遇是關鍵制度保障，最惠國待遇使台灣半導體產業相對於韓國、日本重新取得競爭優勢。

就中長期結構分析，5000億美元對美投資將使部分固定資本形成外移，台灣經濟動能由製造量能，轉向以研發、設計、先進製程與全球利潤中心為核心的價值鏈上游模式，並不構成對長期成長的實質削弱。

至於從匯率觀點來看，制度溢酬與出口前景改善對台幣形成基本面支撐，但在對外投資資本流出與央行平滑匯率取向下，台幣較可能呈現「基本面偏強、但區間整理」的型態。

【看原文連結】

更多自由時報報導

台美達成貿易協議！關稅降至15％ 台半導體對美直接投資2500億美元

美國商務部宣布台輸美關稅15％ 台灣模式「直接投資2500億美元 」

認台灣是世界科技強國！外媒卻點出問題...

台灣對等關稅降為15％「不疊加」 獲232條款優惠

